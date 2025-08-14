शख्स ने इस वजह से दुबई को बताया दुनिया का सबसे अच्छा शहर, बोला- हम इंडियंस को भी सीखने की जरूरत है...

किसी देश को न सिर्फ वहां की सरकार बल्कि वहां के लोग महान बनाते हैं. इसी भावना को दिखाता एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. भारतीय मूल के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ जिसमें वह बता रहा है कि दुबई (Dubai) दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक क्यों माना जाता है. वीडियो में, इंस्टाग्राम पर गौरव नाम से जाने जाने वाले इस शख्स ने बताया कि कैसे एक मेडिकल क्लिनिक में मैनेजमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने उसकी मदद की और इस बात ने उसे प्रभावित किया. उन्होंने बताया कि दुबई दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है, न सिर्फ़ अपनी सरकार और सुविधाओं की वजह से, बल्कि वहां रहने वाले अद्भुत लोगों की वजह से.

अजगर पकड़ने के चक्कर में बुरा फंसा शख्स, सांप ने चारों ओर से जकड़ा, फिर जो हुआ, देख छूट जाएगा पसीना

वीडियो में, उस शख्स ने बताया कि सर्दी जुकाम होने की वजह से वह दुबई के एक क्लिनिक गया था. क्लिनिक में, उसे गर्म पानी देने वाला कोई डिस्पेंसर नहीं मिला, इसलिए उसने मैनेजमेंट के किसी शख्स से संपर्क किया और मदद मांगी. यूजर ने बताया कि वह यह देख कर हैरान रह गया कि मैनेजमेंट का ये सीनियर अधिकारी खुद पेंट्री से गर्म पानी लेकर आया और उसे दिया. शख्स ने ये भी बताया कि मैनेजमेंट का ये अधिकारी भारत के केरल का था.

इस भाव से प्रभावित होकर, उस यूजर ने कहा, "सचमुच, बंदे ने दिल जीत लिया. सूट पहनकर बंदा मुझे पानी गरम करके दे रहा है."

नीचे दिया गया वीडियो देखें:

वीडियो के अंत में, उस शख्स ने कहा कि किसी देश की महानता सिर्फ़ सरकारी सुविधाओं से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की नागरिक भावना और विचारशीलता से भी तय होती है.

"यह दुबई है, इसको लोगों ने दुबई बनाया है, सिर्फ़ यहां की सरकार ने नहीं." शख्स ने आखिर में कहा, "मुझे लगता है कि इंडिया में भी ये चीज़ करनी चाहिए. तो शुक्रिया, मेरी मदद करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. जब भी मौका मिले, किसी की मदद करें."

इंटरनेट यूज़र्स ने इस क्लिप पर दिल और ताली वाले इमोजी के साथ ढेरों कमेंट्स किए. एक यूज़र ने कमेंट किया, "ये तो किसी बड़े अस्पताल जैसा लग रहा है." एक और ने लिखा, "हमारी किंग फैसल ब्रांच हमेशा सबसे अच्छी होती है."

ये भी पढ़ें: एमिटी की इस छात्रा ने 'उई अम्मा' पर किया ऐसा डांस, वायरल हुआ Video, तो बंद करना पड़ा कमेंट सेक्शन

105 साल की उम्र में जलपरी की तरह तैरती हैं दादी, तैराकी में अच्छे-अच्छों को दे देंगी टक्कर, देखकर लोग हैरान