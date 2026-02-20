विज्ञापन
इतना दिमाग पढ़ने में लगा लिया होता...छात्र ने नकल के लिए लगाया भयंकर जुगाड़, चाहकर भी नहीं ढूंढ़ पाएगा टीचर!

Viral Video: इम्तिहान का मौसम और दिमाग में तरह-तरह के जुगाड़, लेकिन इस बार जो तरीका सामने आया, उसने हैरानी भी दी और फिक्र भी. चप्पल में छिपा राज अब सोशल मीडिया पर चर्चा बन चुका है.

इतना दिमाग पढ़ने में लगा लिया होता...छात्र ने नकल के लिए लगाया भयंकर जुगाड़, चाहकर भी नहीं ढूंढ़ पाएगा टीचर!
चप्पल वाली पर्ची का वीडियो वायरल, तरीका देख लोग रह गए दंग

Exam Cheating Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र परीक्षा में नकल करने का अनोखा तरीका दिखाता नजर आ रहा है. वीडियो को Instagram पर itz___rajit__01 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

चप्पल में छिपा राज (Secret Hidden in Slipper)

वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र ने अपनी चप्पल के सोल को बीच से काटकर उसके अंदर पतली पर्ची छिपा दी. पर्ची को इतनी सावधानी से मोड़ा गया कि, वह पूरी तरह सोल के अंदर समा जाए. बाहर से चप्पल बिल्कुल सामान्य नजर आती है. जरूरत पड़ने पर वह सोल को हल्का सा अलग करके पर्ची निकाल सकता था. पहली नजर में किसी टीचर को शक होना मुश्किल लगता है.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया (Mixed Reactions Online)

वीडियो सामने आते ही कुछ लोग छात्र की क्रिएटिविटी पर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन कई यूजर्स ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है. उनका कहना है कि Exam Cheating जैसे मामले शिक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं. नकल करना नियमों के खिलाफ है. 

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

