विज्ञापन
विशेष लिंक

शादी की तलाश में एक्सेल शीट बना बैठा दूल्हा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

कभी शादियों की बात घर की चारदीवारी तक रहती थी, अब वही किस्सा रील बनकर इंस्टाग्राम पर घूम रहा है. पुणे के एक नौजवान ने शादी के रिश्तों का हिसाब किताब ऐसा रखा कि लोग मुस्कुराने भी लगे और सोच में भी पड़ गए. कहीं ये तरीका आने वाले वक्त का नया ट्रेंड तो नहीं.

Read Time: 3 mins
Share
शादी की तलाश में एक्सेल शीट बना बैठा दूल्हा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
रिश्तों का हिसाब किताब एक्सेल में, दूल्हा बन गया इंटरनेट सेंसेशन

Excel Sheet Groom Goes Viral: पुणे में रहने वाले 28 साल के विकास इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वजह कोई डांस रील या ट्रैवल व्लॉग नहीं, बल्कि उनकी बनाई एक एक्सेल शीट. हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले विकास एक मेटल कंपनी में प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट (Procurement Analyst) हैं. जब घरवालों ने अरेंज मैरिज की बात शुरू की तो रिश्तों का दबाव भी बढ़ गया. माता-पिता हर दिन पूछते कि किससे बात हुई, क्या जवाब मिला. बस यहीं से जन्म हुआ इस एक्सेल ट्रैकर का.

एक्सेल शीट कैसे बनी वायरल (How the Excel sheet went viral

विकास ने इस एक्सेल शीट में नाम, कॉल की डिटेल और फीडबैक तक सब कुछ दर्ज किया. जब उन्होंने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो देखते ही देखते सात लाख से ज्यादा व्यूज आ गए. कमेंट सेक्शन में लोगों ने तारीफ भी की और सुझाव भी. किसी ने यूनिक आईडी का आइडिया दिया तो किसी ने डैशबोर्ड बनाने की सलाह.

DM में आने लगे रिश्ते (Marriage proposals now in DMs)

वायरल होने के बाद विकास हंसते हुए कहते हैं कि शायद अब शादी के चांस बढ़ गए हैं. उनके मुताबिक अब महिलाएं खुद डीएम कर रही हैं. माता-पिता खुश हैं और दोस्त इस ट्रैकर को अपनाने लगे हैं. जिन लड़कियों के नाम एक्सेल में थे, उन्होंने भी इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लिया और बधाई दी.

ये भी पढ़ें:-आसमान में अटका सूअर और नीचे अंधेरे में डूबा पूरा गांव

सवाल भी उठे, बहस भी हुई (Questions raised on arranged marriage culture)

हालांकि कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठाए. एक साथ कई लोगों से बात करना क्या सही है, क्या ये डेटिंग जैसा नहीं, लेकिन यही बहस इस खबर को खास बनाती है. ये कहानी बदलते रिश्तों और नई सोच की झलक देती है. ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि आज की पीढ़ी शादी जैसे फैसले को भी अपने तरीके से देख रही है. एक्सेल शीट सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि बदलते जमाने की तस्वीर है.

ये भी पढ़ें:-घर में काम करने वाली दीदी ने मालिक-मालकिन को दिया ऐसा 'सरप्राइज गिफ्ट', देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Excel Sheet Groom, Arranged Marriage India, Arranged Marriage Excel Spreadsheet, Viral Instagram Reel, Arranged Marriage, Marriage
Get App for Better Experience
Install Now