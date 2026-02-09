शादी की तलाश में एक्सेल शीट बना बैठा दूल्हा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Excel Sheet Groom Goes Viral: पुणे में रहने वाले 28 साल के विकास इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वजह कोई डांस रील या ट्रैवल व्लॉग नहीं, बल्कि उनकी बनाई एक एक्सेल शीट. हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले विकास एक मेटल कंपनी में प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट (Procurement Analyst) हैं. जब घरवालों ने अरेंज मैरिज की बात शुरू की तो रिश्तों का दबाव भी बढ़ गया. माता-पिता हर दिन पूछते कि किससे बात हुई, क्या जवाब मिला. बस यहीं से जन्म हुआ इस एक्सेल ट्रैकर का.

एक्सेल शीट कैसे बनी वायरल (How the Excel sheet went viral

विकास ने इस एक्सेल शीट में नाम, कॉल की डिटेल और फीडबैक तक सब कुछ दर्ज किया. जब उन्होंने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो देखते ही देखते सात लाख से ज्यादा व्यूज आ गए. कमेंट सेक्शन में लोगों ने तारीफ भी की और सुझाव भी. किसी ने यूनिक आईडी का आइडिया दिया तो किसी ने डैशबोर्ड बनाने की सलाह.

DM में आने लगे रिश्ते (Marriage proposals now in DMs)

वायरल होने के बाद विकास हंसते हुए कहते हैं कि शायद अब शादी के चांस बढ़ गए हैं. उनके मुताबिक अब महिलाएं खुद डीएम कर रही हैं. माता-पिता खुश हैं और दोस्त इस ट्रैकर को अपनाने लगे हैं. जिन लड़कियों के नाम एक्सेल में थे, उन्होंने भी इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लिया और बधाई दी.

सवाल भी उठे, बहस भी हुई (Questions raised on arranged marriage culture)

हालांकि कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठाए. एक साथ कई लोगों से बात करना क्या सही है, क्या ये डेटिंग जैसा नहीं, लेकिन यही बहस इस खबर को खास बनाती है. ये कहानी बदलते रिश्तों और नई सोच की झलक देती है. ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि आज की पीढ़ी शादी जैसे फैसले को भी अपने तरीके से देख रही है. एक्सेल शीट सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि बदलते जमाने की तस्वीर है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.