30 मिनट में अमेरिका से भारत..सपना नहीं इसे सच कर दिखाना चाहते हैं Elon Musk

Delhi to San Francisco In 30 Minutes: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के बाद एलन मस्क का रुतबा बढ़ गया है. उन्हें सरकार में नई जिम्मेदारी मिलने वाली है. टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगपति एलन मस्क ने हाल ही में अपने एक बयान से दुनिया को चौंका दिया. दरअसल, अब नये प्लान के मुताबिक, एलन मस्क अब दिल्ली से अमेरिका के बीच की फ्लाइट को 15 घंटे से केवल 30 मिनट तक घटाने की तैयारी में हैं. दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे अमेरिका में उतरना, वो भी सिर्फ 30 मिनट में...ऐसा तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि जो लोग दिल्ली से अमेरिका जाते होंगे, वो ये बात जानते होंगे कि फ्लाइट के इस सफर में कम से कम 15 घंटे तक का वक्त लग जाता है, लेकिन क्या हो जब ये समय 15 घंटों से घट से कर 30 मिनट हो जाए. इस बात पर यकीन कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाल ही में इस जरूरत से ज्यादा वक्त को लेकर एलन मस्क ने एक अनूठा समाधान निकाला है.

दिल्ली से अमेरिका, कुछ ही मिनटों में..

बता दें कि, एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पेस ट्रेवल के लिए जानी जाती है. स्पेसएक्स कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती. दरअसल, एलन मस्क ने टारगेट सेट किया कि लोगों के ट्रेवल टाइम को कम किया जा सके. डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टारशिप प्रति यात्रा 1,000 यात्रियों को ले जा सकती है (जो अंतरिक्ष में जाने के बजाय पृथ्वी की सतह के समानांतर कक्षा में उड़ान भर सकती है) स्टारशिप के जरिए अमेरिका के लॉस एंजिल्स से कनाडा के टोरंटो तक केवल 24 मिनट में, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से अमेरिका के न्यूयार्क शहर तक 29 मिनट में, न्यूयार्क से चीन के शंघाई तक 39 मिनट में और दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक केवल 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा.

Under Trump's FAA, @SpaceX could even get Starship Earth to Earth approved in a few years — Taking people from any city to any other city on Earth in under one hour. pic.twitter.com/vgYAzg8oaB