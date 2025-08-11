- टेस्ला सितंबर से अपनी कारों की डिलीवरी शुरू करेगी और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाएगी.
- दिल्ली में गुरुग्राम, नोएडा और साकेत में नए सुपरचार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, जिनमें से पहला स्टेशन जल्द शुरू होगा.
- मुंबई में लोअर परेल, नवी मुंबई और ठाणे में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, वर्तमान में BKC में एक स्टेशन है.
भारत में एंट्री मार चुकी अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु में अपने सुपर चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की योजना बना रही है. कंपनी भारत में सितंबर से गाड़ियां डिलीवर करना शुरू करेगी. टेस्ला की साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर इसाबेल फैन ने बताया कि दिल्ली में गुरुग्राम, नोएडा और साकेत में सुपरचार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। गुरुग्राम वाला स्टेशन अगले कुछ हफ्तों में शुरू होगा, इसके बाद साकेत और नोएडा में भी शुरू होंगे.
मुंबई में भी बढ़ेंगे चार्जिंग स्टेशन
मुंबई में भी लोअर परेल, नवी मुंबई और ठाणे में चार्जिंग स्टेशन लगेंगे. फिलहाल यहां एक स्टेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है. बेंगलुरु को भी जल्द ही टेस्ला के चार्जिंग नेटवर्क में जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, कंपनी भारत में मोबाइल सर्विस, रिमोट डायग्नॉस्टिक्स, सर्विस सेंटर और टेस्ला अप्रूव्ड कोलिजन सेंटर भी शुरू करेगी.
59.89 लाख रुपये की कार
कंपनी ने पिछले महीने मुंबई में पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला था और मॉडल Y कार लॉन्च की थी, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है.
10 साल पहले प्रयास हुआ साकार
- 2016: टेस्ला ने मॉडल 3 के लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू किया, जो भारतीय बाजार में उनकी शुरुआती दिलचस्पी को दर्शाता है. हाल ही में (2025 में), कंपनी ने इन बुकिंग का रिफंड भी किया.
- 2017: एलन मस्क ने भारत में लग्जरी वाहनों पर 100% आयात शुल्क को टेस्ला के लिए बड़ी बाधा बताया.
- 2021: टेस्ला ने बेंगलुरु में अपनी इकाई पंजीकृत की. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टेस्ला CBU (पूरी तरह से निर्मित इकाई) के माध्यम से परिचालन शुरू करेगी.
- 2022: मस्क ने भारत के उच्च आयात शुल्क को फिर से बाधा बताया. टेस्ला ने भारत में अपने चार मॉडलों के लिए होमोलोगेशन प्रक्रिया भी शुरू की.
- 2023: टेस्ला ने मुंबई में 13 भूमिकाओं के लिए स्थानीय भर्ती शुरू की और गुजरात या महाराष्ट्र में $2 बिलियन की फैक्ट्री की योजना पर विचार किया, लेकिन उच्च टैरिफ और स्थानीय विनिर्माण के दबाव के कारण बातचीत रुक गई.
- मार्च 2024: भारत ने नई ईवी नीति (SPMEPCI) की घोषणा की, जिसमें कुछ शर्तों के साथ $35,000 से अधिक कीमत वाले ईवी पर आयात शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया.
- 2025 की शुरुआत: टेस्ला ने मुंबई और दिल्ली में स्टोर मैनेजर, बिक्री और सेवा भूमिकाओं के लिए भर्ती में तेजी लाकर रिटेल ऑपरेशन की नींव रखी.
- मिड 2025 : नई ईवी नीति के विवरण को अंतिम रूप दिया गया और रजिस्ट्रेशन विंडो खोली गईं; टेस्ला को छोड़कर कई वैश्विक कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई.
- जुलाई 2025 में मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला का शोरूम खोला गया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं