भारत में एंट्री मार चुकी अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु में अपने सुपर चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की योजना बना रही है. कंपनी भारत में सितंबर से गाड़ियां डिलीवर करना शुरू करेगी. टेस्ला की साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर इसाबेल फैन ने बताया कि दिल्ली में गुरुग्राम, नोएडा और साकेत में सुपरचार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। गुरुग्राम वाला स्टेशन अगले कुछ हफ्तों में शुरू होगा, इसके बाद साकेत और नोएडा में भी शुरू होंगे.

मुंबई में भी बढ़ेंगे चार्जिंग स्‍टेशन

मुंबई में भी लोअर परेल, नवी मुंबई और ठाणे में चार्जिंग स्टेशन लगेंगे. फिलहाल यहां एक स्टेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है. बेंगलुरु को भी जल्द ही टेस्ला के चार्जिंग नेटवर्क में जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, कंपनी भारत में मोबाइल सर्विस, रिमोट डायग्नॉस्टिक्स, सर्विस सेंटर और टेस्ला अप्रूव्ड कोलिजन सेंटर भी शुरू करेगी.

59.89 लाख रुपये की कार

कंपनी ने पिछले महीने मुंबई में पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला था और मॉडल Y कार लॉन्च की थी, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है.

10 साल पहले प्रयास हुआ साकार