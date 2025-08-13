एलन मस्क ने फिर छेड़ी AI वाली जंग! ChatGPT के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी में Apple को क्यों घसीटा?

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने OpenAI के खिलाफ अपने झगड़े को ऐप स्टोर तक पहुंचा दिया है. उन्होंने ऐप्पल (Apple) पर यह आरोप लगाया है कि वह अपने डिजिटल शॉप में OpenAI के डेवलप किए AI चैटबॉट- ChatGPT का पक्ष लेता है और उन्होंने कानूनी कार्रवाई की कसम खाई है.

मस्क ने सोमवार को अपने सोशल नेटवर्क X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में अपने दावे के समर्थन में सबूत दिए बिना कहा, "ऐप्पल इस तरह से व्यवहार कर रहा है जिससे OpenAI के अलावा किसी भी AI कंपनी के लिए ऐप स्टोर में 1 पर पहुंचना असंभव हो गया है, जो एक स्पष्ट अविश्वास उल्लंघन है."

उन्होंने अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का हवाला देते हुए कहा, "xAI तत्काल कानूनी कार्रवाई करेगा."

X यूजर्स ने जवाब दिया कि चीन से डीपसीक एआई (DeepSeek AI) इस साल की शुरुआत में ऐप स्टोर में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया, जबकि पर्प्लेक्सिटी एआई (Perplexity AI) ने हाल ही में भारत में ऐप स्टोर में नंबर एक स्थान प्राप्त किया है.

गौरतलब है कि DeepSeek और Perplexity का मुकाबला OpenAI और मस्क के स्टार्टअप xAI से है. OpenAI और xAI, दोनों ने पिछले सप्ताह अपने AI एसिस्टेंट (चैटबॉट), ChatGPT और ग्रोक के नए वर्जन जारी किए.

मंगलवार को ऐप स्टोर रैंकिंग में ChatGPT को शीर्ष मुफ्त आईफोन ऐप (top free iPhone app) के रूप में सूचीबद्ध किया गया. वहीं एलन मस्का का ग्रोक पांचवें स्थान पर था.

OpenAI और मस्क में लड़ाई पुरानी है

Apple ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया. ऐप स्टोर रैंकिंग को तय करने वाले कारकों/ फैक्टर्स में यूजर इंगेजमेंट, रिव्यू और डाउनलोड की संख्या शामिल हैं.

OpenAI और Apple ने पिछले साल जून में iPhones और अन्य उपकरणों को ChatGPT सुविधाओं के साथ बढ़ाने के लिए गठबंधन की घोषणा की थी. OpenAI ने पिछले सप्ताह पत्रकारों के साथ एक ब्रीफिंग में कहा कि ChatGPT-5 उन लगभग 700 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया गया है जो इसका साप्ताहिक उपयोग करते हैं.

टेक उद्योग के प्रतिद्वंद्वी अमेजॉन, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और xAI 2022 के अंत में चैटजीपीटी के पहले वर्जन के ब्लॉकबस्टर लॉन्च के बाद से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं.

चीनी स्टार्टअप डीपसीक ने इस साल की शुरुआत में एक ऐसे मॉडल के साथ AI क्षेत्र को हिलाकर रख दिया जो कम महंगे चिप्स का उपयोग करके उच्च प्रदर्शन करता है.

इस साल अप्रैल में OpenAI ने मल्टी मिलिनेयर मस्क के खिलाफ प्रतिदावा (काउंटरक्लेम) दायर किया. मस्क OpenAI के पूर्व सह संस्थापक हैं. OpenAI ने उनपर आरोप लगाया कि जबसे कंपनी ने उनके बिना सफलता हासिल की है तबसे मस्क संगठन को नुकसान पहुंचाने के लिए "अथक अभियान" चला रहे हैं.

नॉर्थ कैलिफोर्निया संघीय अदालत में उस समय दायर किए गए कानूनी दस्तावेजों में, OpenAI ने आरोप लगाया कि चैटजीपीटी की सफलता से कई साल पहले कंपनी छोड़ने के बाद मस्क कंपनी के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए हैं.

यह मुकदमा जेनेरेटिव एआई (जेनएआई) स्टार्ट-अप और दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बीच कड़वे झगड़े का एक और दौर था. मस्क ने ने पिछले साल OpenAI पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें कंपनी पर अपने संस्थापक मिशन को धोखा देने का आरोप लगाया गया था.

अपने प्रतिवाद में, कंपनी ने आरोप लगाया कि मस्क ने "OpenAI को हटाने और एक प्रत्यक्ष प्रतियोगी बनाने के लिए इसे अपना प्रोजेक्ट बनाया, जो तकनीकी नेतृत्व को जब्त कर लेगा - मानवता के लिए नहीं बल्कि एलन मस्क के लिए."

मस्क ने OpenAI और अन्य प्रमुख AI प्लेयर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 2023 में अपने स्वयं के जेनएआई स्टार्टअप, xAI की स्थापना की.

यह भी पढ़ें: टेस्‍ला ने दिए 29 अरब डॉलर के शेयर... एलन मस्‍क को हुआ बड़ा फायदा, जानें क्‍यों