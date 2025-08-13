बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट SIR को लेकर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. कांग्रेस ने हरियाणा में जिला समितियों के 32 नए अध्यक्षों के नामों का किया ऐलान किया है. राजस्थान (Rajasthan Accident) में खाटूश्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहन की ट्रक से टक्कर, 7 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई. दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को जीत मिली है. वहीं, पूर्व सांसज संजीव बालियान हार गए हैं. एलन मस्क ने OpenAI के खिलाफ अपने झगड़े को ऐप स्टोर तक पहुंचा दिया है. उन्होंने ऐप्पल (Apple) पर यह आरोप लगाया है कि वह अपने डिजिटल शॉप में OpenAI के डेवलप किए AI चैटबॉट- ChatGPT का पक्ष लेता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग को कॉल मिलाया और अलास्का शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही इन दोनों देश, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच सहयोग को मजबूत करने की कसम खाई. देश-दुनिया की हर खबर, यहां जानें.

