बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट SIR को लेकर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है.कांग्रेस ने हरियाणा में जिला समितियों के 32 नए अध्यक्षों के नामों का किया ऐलान किया है. राजस्थान (Rajasthan Accident) में खाटूश्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहन की ट्रक से टक्कर, 7 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई. दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को जीत मिली है. वहीं, पूर्व सांसज संजीव बालियान हार गए हैं. एलन मस्क ने OpenAI के खिलाफ अपने झगड़े को ऐप स्टोर तक पहुंचा दिया है. उन्होंने ऐप्पल (Apple) पर यह आरोप लगाया है कि वह अपने डिजिटल शॉप में OpenAI के डेवलप किए AI चैटबॉट- ChatGPT का पक्ष लेता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग को कॉल मिलाया और अलास्का शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही इन दोनों देश, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच सहयोग को मजबूत करने की कसम खाई. देश-दुनिया की हर खबर, यहां जानें.
मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध-ओवैसी
मांस की दुकानें बंद किए जाने के आदेश पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, दुर्भाग्य से भारत भर के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है .उन्होंने सवाल किया कि मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है?
15 अगस्त को महाराष्ट्र की इन जगहों पर मीट शॉप रहेंगी बंद
महाराष्ट्र के नागपुर, कल्याण डोंबिवली और मालेगांव में स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इसे लेकर एनसीपी नेता अजित पवार और असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं.
UP: जौनपुर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत
यूपी के जौनपुर में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. देर रात वाराणसी से शाहगंज जा रही बस की सामने से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई. इस टक्कर में 4 लोगों की मौत तो मौक़े पर ही हो गई . जबकि एक यात्री की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. इस रोड एक्सिडेंट में 24 लोग घायल भी हुए हैं.
ऑनलाइन बेटिंग एप केस: सुरेश रैना ED के सामने दर्ज करवा सकते हैं बयान
ऑनलाइन बेटिंग एप मामले में आज पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना दिल्ली के ईडी दफ्तर में अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं.