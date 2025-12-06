विज्ञापन
मुझे नौकरी से न निकालें... इंडिगो उड़ानों की देरी से एयरपोर्ट पर फंसा यात्री, रो-रोकर फोन पर बॉस से लगाई गुहार

IndiGo की कई उड़ाने रद्द होने और देरी की वजह से शुक्रवार को देशभर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों में हड़कंप मच गया. दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने सहायता न मिलने की शिकायत की और एक यात्री ने भावुक होकर बॉस तक संदेश पहुंचाने की गुहार लगाई.

शुक्रवार को इंडिगो फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर रद्द होने के बाद देशभर के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स पर सुबह से ही लंबी कतारें, भीड़ और यात्रियों की बेचैनी देखने को मिली. यात्रियों का कहना था कि उन्हें न तो समय पर जानकारी दी गई और न ही कोई स्पष्ट सहायता मिल सकी.

दिल्ली से सभी उड़ानें आधी रात तक रद्द

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही, जहां IndiGo ने “ऑपरेशनल डिसरप्शन” का हवाला देते हुए सभी उड़ानें आधी रात तक रद्द कर दीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में दिखा कि कैसे टर्मिनल यात्रियों से भर गया था और लोग जमीन पर बैठकर अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे. यात्रियों का कहना था कि कई बार काउंटर पर जाकर मदद मांगने के बावजूद उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी.

“मेरे बॉस को बता दो… मुझे नौकरी से न निकालें”

एक्स पर आयुष कुच्या द्वारा शेयर किए गए वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वीडियो में कई परेशान यात्री फर्श पर बैठे दिखे. इनमें एक यात्री इतना भावुक हो गया कि वह कैमरे पर ही कहने लगा कि कोई उसके बॉस को बता दे कि वह फ्लाइट देरी की वजह से फंसा है और वह नौकरी नहीं खोना चाहता. एक अन्य यात्री ने बताया, कि उन्हें स्टाफ द्वारा यह कहकर रोक दिया गया कि “कैप्टन उपलब्ध नहीं हैं.” एक बुजुर्ग यात्री ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा, कि अब उन्हें इंडिगो पर भरोसा नहीं रहा.

“घंटों से फंसे हैं, कोई जानकारी नहीं”

आयुष ने पोस्ट में लिखा कि उनकी IndiGo6E फ्लाइट कई घंटों से देरी पर है और यात्री बिना किसी स्पष्ट जानकारी के फंसे हुए हैं. उन्होंने बताया कि यात्रियों के चिंताएं जताते वीडियो भी मौजूद हैं और उन्होंने स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की मांग की. उन्होंने लिखा: “मेरी इंडिगो 6ई उड़ान घंटों से लेट है और यात्री बिना किसी स्पष्ट सूचना के फंसे हुए हैं. मेरे पास लोगों द्वारा अपनी चिंता जाहिर करने का एक वीडियो भी है. इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है..”

चिंता और नाराज़गी साथ-साथ

सोशल मीडिया पर यात्रियों की हालत देखकर लोग चिंता जाहिर करते दिखे. एक यूज़र ने लिखा: “आशा है कि आगे से सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा.” एक ने सुझाव दिया: “अगर आप अभी भी हवाई अड्डे पर फंसे हैं तो कृपया संपर्क करें.” कई यूज़र्स ने एयरलाइन से पारदर्शी और समय पर जानकारी देने की अपील भी की.

