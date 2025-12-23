विज्ञापन
विशेष लिंक

दुनिया की इस सड़क पर नहीं है कोई स्पीड लिमिट, फर्राटा भरती हैं कारें

No Speed Limit Roads in World: दुनिया में कुछ ऐसी सड़कें भी हैं, जहां कार चलाने की रफ्तार पर कोई स्पीड लिमिट लागू नहीं है. इन सड़कों पर ड्राइविंग किसी रेसिंग ट्रैक से कम नहीं लगती है. यहां कारें फर्राटे से दौड़ती हैं. जानिए इन सड़कों के नाम क्या हैं और ये कहां हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दुनिया की इस सड़क पर नहीं है कोई स्पीड लिमिट, फर्राटा भरती हैं कारें

No Speed Limit Roads in World: क्या आपने कभी सोचा है कि बिना चालान के डर, बिना स्पीड कैमरा और बिना जुर्माने के कार को पूरी रफ्तार से दौड़ाया जाए. जहां एक्सीलेरेटर दबाते ही कार फर्राटा भरने लगे और कोई आपको रोकने वाला न हो. सुनने में किसी रेस ट्रैक जैसा लगता है, लेकिन दुनिया में सच में ऐसी सड़कें मौजूद हैं, जहां कोई स्पीड लिमिट तय नहीं है.

आज जब हाईटेक कारें स्पीड के मामले में रेसिंग मशीन बन चुकी हैं. दुनिया की सबसे तेज कारें 300 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम हैं. तब ये सड़के ज्यादा खास हो जाती हैं. दुनिया में फिलहाल सिर्फ दो जगहें ऐसी हैं, जहां सड़कों पर स्पीड लिमिट लागू नहीं है.आज हम आपको इन खास सड़कों के बारे में, जहां ड्राइविंग किसी फॉर्मूला-1 एक्सपीरिएंस से कम नहीं होती है.

कौन-सी सड़कें हैं जहां स्पीड लिमिट नहीं

1. जर्मनी का ऑटोबान

जब भी बिना स्पीड लिमिट वाली सड़क की बात होती है, सबसे पहला नाम जर्मनी की ऑटोबान (The Autobahn) का आता है. यह दुनिया का एकमात्र ऐसा हाईवे नेटवर्क है, जिसके बड़े हिस्से पर कोई तय स्पीड लिमिट नहीं है. हालांकि कुछ हिस्सों में लिमिट है, लेकिन ज्यादातर ऑटोबान पर सिर्फ 130 किमी प्रति घंटे की सलाह दी जाती है, जो अनिवार्य नहीं होती है. यही वजह है कि यहां कारें 200-250 किमी प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ती नजर आती हैं.

ये भी पढ़ें- इसरो के बाहुबली रॉकेट ने बनाया कीर्तिमान, 23 मिनट में पूरा किया मिशन ब्लू बर्ड

2. आइल ऑफ मैन का माउंटेन कोर्स

ब्रिटिश आइल्स में मौजूद आइल ऑफ मैन (Isle of Man) एक छोटा लेकिन बेहद फेमस द्वीप है. यहां की खास बात यह है कि पूरे देश में कोई नेशनल स्पीड लिमिट नहीं है. यहां की सबसे फेमस सड़क माउंटेन कोर्स (Mountain Course) है, जिसे TT रेस ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है.

जब यहां मोटरसाइकिल रेस नहीं होती, तब आम लोग अपनी कारों से इस सड़क पर ड्राइव कर सकते हैं. लेकिन इस सड़क पर 200 से ज्यादा मोड़, तेज चढ़ाई-उतराई और बेहद शार्प कर्व्स हैं. यह सड़क नए ड्राइवर्स के लिए बिल्कुल नहीं है.

ये भी पढ़ें- कनाडा में 30 साल की हिमांशी की हत्या, अब्दुल गफूरी को खोज रही पुलिस- संदिग्ध को जानती थी मृतका

स्पीड का रोमांच, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी

एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि जैसे-जैसे स्पीड बढ़ती है, वैसे-वैसे एक्सीडेंट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. तेज रफ्तार का मतलब ज्यादा इंपैक्ट फोर्स और कम रिएक्शन टाइम है. इसलिए भले ही सड़क पर स्पीड लिमिट न हो, लेकिन स्मार्ट ड्राइविंग और सेफ्टी नियमों का पालन जरूरी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
No Speed Limit Roads, Autobahn Speed Limit, Isle Of Man Mountain Course, Fastest Roads In The World, High-Speed Driving Tips, Safest Driving Practices
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com