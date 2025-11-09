विज्ञापन

CID के शादीशुदा दया को इस को-एक्ट्रेस से हुआ था प्यार, जब सामने में आई थी अफेयर की खबर तो...

CID की एक्ट्रेस मोना अंबेगांवकर ने एक पुराने इंटरव्यू में स्वीकार किया था, “हां, मेरी एक बेटी है, लेकिन मैं उसके पिता का नाम तब तक नहीं बताऊंगी जब तक वो खुद सामने न आएं.”

दया सीआईडी के पॉपुलर किरदारों में से एक है
नई दिल्ली:

टीवी का मशहूर क्राइम शो CID आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करता है. 1998 से शुरू होकर दो दशक तक चले इस शो में एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया की तिकड़ी को खूब सराहा गया. खासकर दयानंद शेट्टी का ‘दया' किरदार और उनका डायलॉग “दरवाजा तोड़ दो दया” आज भी लोगों की जुबान पर है. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दयानंद की निजी जिंदगी सुर्खियों में आ गई. उन पर अपनी को-एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगा और एक बेटी होने की खबर ने सबको चौंका दिया.

कौन थी वो को-एक्ट्रेस?

दयानंद शेट्टी पत्नी स्मिता शेट्टी के साथ खुशी-खुशी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं. उनकी एक बेटी वीवा शेट्टी भी है. लेकिन साल 2005 में उनका नाम CID की ही को-एक्ट्रेस मोना अंबेगांवकर के साथ जोड़ा गया. मीडिया में दोनों की नजदीकियों की खबरें जोरों पर थीं. इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि इस रिश्ते से दोनों की एक बेटी है. हालांकि, बेटी के पिता की पहचान कभी साफ नहीं हुई.

मोना का बयान, दयानंद का खंडन

एक पुराने इंटरव्यू में मोना अंबेगांवकर ने स्वीकार किया था, “हां, मेरी एक बेटी है, लेकिन मैं उसके पिता का नाम तब तक नहीं बताऊंगी जब तक वो खुद सामने न आएं.” दूसरी तरफ, अफवाहों पर दयानंद ने साफ-साफ कहा, “मैं इन बातों से वाकिफ हूं, पर ये महज अफवाहें हैं. मैं पिछले छह साल से शादीशुदा हूं. मोना के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं. शो में हमारे सीन भी मुश्किल से कुछ ही थे.”

CID का नया सीजन भी हिट

इस साल फरवरी में CID का दूसरा सीजन शुरू हुआ, जो दर्शकों को फिर से पसंद आ रहा है. दयानंद का दमदार किरदार और शो की रोचक कहानियां फिर से चर्चा में हैं. पुरानी अफवाहें भले ही दब गई हों, लेकिन फैंस आज भी दया को उसी जोश और सम्मान से देखते हैं.

Cid, Dayanand Shetty, Dayanand Shetty Affair, Dayanand Shetty Extra Marital Affiar
