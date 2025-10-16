विज्ञापन
विशेष लिंक

8 साल में बच्चा स्कूल पहुंच गया, लेकिन फ्लाईओवर अब तक अधूरा, बेंगलुरु के लोग बोले-ये तो ऐतिहासिक स्मारक बन गया

8 साल से चल रहे एजीपुरा फ्लाईओवर ने अब 'धैर्य' का नया रिकॉर्ड बना दिया है. लोग बोले- हम बूढ़े हो गए, बच्चे स्कूल चले गए, लेकिन फ्लाईओवर अब भी ख्वाब बना हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
8 साल में बच्चा स्कूल पहुंच गया, लेकिन फ्लाईओवर अब तक अधूरा, बेंगलुरु के लोग बोले-ये तो ऐतिहासिक स्मारक बन गया
2017 में शुरू हुआ फ्लाईओवर, अब 2025 में भी अधूरा! लोगों ने कहा- हम बूढ़े हो गए, पर ये नहीं बना

Ejipura Flyover Bengaluru: कहते हैं, बेंगलुरु में अगर ट्रैफिक पार कर लिया तो समझो जिंदगी का आधा संघर्ष जीत लिया, लेकिन कोरमंगला की सड़कों पर चलने वालों के लिए ये संघर्ष 8 साल से लगातार जारी है. यह कहानी है उस एजीपुरा फ्लाईओवर (Ejipura Flyover) की, जो 2017 में बनना शुरू हुआ था और 2025 में भी 'अंडर कंस्ट्रक्शन' ही है.

'जब मैं प्रेग्नेंट थी तब शुरू हुआ था, अब बेटा 8 साल का है' (Ejipura Flyover delay)

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक महिला ने मजेदार लेकिन दर्दभरी पोस्ट की है. उसने लिखा, 'जब मैं कोरमंगला शिफ्ट हुई थी, तब प्रेग्नेंट थी…अब मेरा बेटा 8 साल का है और सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है. तब से आज तक फ्लाईओवर नहीं बना.' उनकी ये पोस्ट ऐसी वायरल हुई कि बेंगलुरु वालों के दिल को छू गई. दरअसल, एजीपुरा फ्लाईओवर का काम 2017 में शुरू हुआ था और 2019 तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन वक्त गुजरा, लोग बदले, नौकरियां बदलीं, बच्चे स्कूल गए...पर फ्लाईओवर आज भी वहीं खड़ा है, आधा-अधूरा.

सोशल मीडिया पर बरसे मीम्स और मजेदार कमेंट्स (Bengaluru viral memes)

एक यूजर ने लिखा, फ्लाईओवर नहीं बना, पर हमने ग्रेजुएशन कर लिया. दूसरे ने कहा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी जब मेट्रो येलो लाइन शुरू हुई थी, अब बेटी थर्ड स्टैंडर्ड में है…लगता है फ्लाईओवर तब बनेगा जब वो डबल डिग्री कर लेगी. एक और मजेदार पोस्ट में लिखा गया है कि, एजीपुरा फ्लाईओवर शुरू हुआ 2017 में, अब 2025 में 70% पूरा…बाकी 30% में हम रिटायर हो जाएंगे. कुछ लोगों ने तो इसे 'Historical Monument of Bengaluru' तक कह दिया.

काम फिर शुरू, उम्मीद अब भी बाकी (Koramangala flyover update)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लाईओवर पर अब काम फिर से शुरू कर दिया गया है. डेडलाइन जून 2026 तय की गई है, लेकिन बेंगलुरु के लोग अब भी सोच रहे हैं कि शायद ये तारीख भी 'इतिहास' बन जाए.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ejipura Flyover, Bengaluru, Bengaluru Traffic, Ejipura Flyover Bengaluru, Koramangala Traffic News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com