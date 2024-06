जंगल में सड़क पार कर रहा था हाथियों का झुंड, तभी सामने से आ गया तेज़ रफ्तार ट्रक, फिर जो हुआ, देखकर आ जाएगा गुस्सा

लापरवाही से गाड़ी चलाना न केवल इंसानों के लिए बल्कि वन्यजीवों के लिए भी खतरा है, जैसा कि आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान (IFS officer Parveen Kaswan) द्वारा साझा किए गए एक हालिया वीडियो में दिखाया गया है. वीडियो, जिसने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा है, एक ट्रक को सीधे जंगल की सड़क पार कर रहे हाथियों के झुंड (Herd of elephants) की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है. खतरनाक वीडियो में कुछ हाथियों को आत्मरक्षा में ट्रक पर चढ़ते हुए दिखाया गया है, जो ड्राइवर द्वारा जानबूझकर बनाई गई स्थिति को दर्शाता है.

कासवान ने एक विचारोत्तेजक संदेश के साथ वीडियो साझा किया, जिसमें दर्शकों से वीडियो में "असली जानवरों" की पहचान करने का आग्रह किया गया. उनके कैप्शन में लिखा है, "वीडियो में जानवरों को पहचानें! वीडियो झारखंड का बताया जा रहा है. याद रखें कि जंगल में रास्ते का पहला अधिकार जानवरों का है." कैप्शन का अर्थ स्पष्ट था: चालक के लापरवाह व्यवहार ने न केवल हाथियों को खतरे में डाला, बल्कि वन्यजीवों के प्रति गलत व्यवहार भी दिखाया.

देखें Video:

Identify animals in the video !!



Video is said from Jharkhand. Remember animals have first right of way in the jungle. @SageEarth pic.twitter.com/1gfnYJIzVq