विज्ञापन
विशेष लिंक

हिरणों के झुंड पर टूट पड़ा टाइगर, जंगल में शिकार का ये रोंगटे खड़े करने वाला VIDEO

अक्सर इस क्षेत्र में बाघ जैसे जानवर वन गुर्जरों के मवेशियों को भी निशाना बनाते हैं. मौसम में बदलाव के कारण वन्य जीव अधिक घातक हो जाते है. सोमवार सुबह ही एक गोवंश को बाघ ने अपना निशाना बनाया.

Read Time: 2 mins
Share
हिरणों के झुंड पर टूट पड़ा टाइगर, जंगल में शिकार का ये रोंगटे खड़े करने वाला VIDEO
बाघ ने हिरणों के झुंड पर घात लगाकर किया हमला, पलक झपकते हिरण को दबोचा
  • नैनीताल जिले के फाटो टूरिज्म जोन में बाघ ने हिरण के झुंड पर अचानक हमला कर दिया.
  • वीडियो में बाघ ने घात लगाकर तेजी से भागते हुए हिरण को दबोचा लिया और उसे आसानी से अपना शिकार बना लिया.
  • इस क्षेत्र में मौसम के बदलाव के कारण वन्य जीव ज्यादा घातक हो जाते हैं और मवेशियों को भी निशाना बनाते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हिरणों का झुंड शांति से जंगल में घूम रहा था. तभी एक बाघ आया और इस झुंड पर हमला कर दिया और एक हिरण को अपना शिकार बनाने में कामयाब भी हुआ. तेजी से भागते हुए बाघ ने हिरण को ऐसा दबोच की वो खुद को बचा नहीं पाया. टाइगर के शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो नैनीताल जिले के फाटो टूरिज्म जोन का है. यहां एक टाइगर कैमरे में शिकार करते हुए कैद हुआ है. 

इस तरह से किया शिकार

उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो जोन में टाइगर ने घात लाकर हिरण पर शिकार किया. वीडियो में कई सारे हिरण जंगल में नजर आ रहे हैं, तभी वहां एकदम से टाइगर आता है और भागते हुए हिरणों के झुंड के पास जाता है. टाइगर को देखते ही सब हिरण वहां से भागने लग जाते हैं. लेकिन एक हिरण टाइगर के हत्थे चढ़ जाता है.   

गोवंश को बनाया शिकार

अक्सर इस क्षेत्र में बाघ जैसे जानवर वन गुर्जरों के मवेशियों को भी निशाना बनाते हैं. मौसम में बदलाव के कारण वन्य जीव अधिक घातक हो जाते है. सोमवार सुबह ही एक गोवंश को बाघ ने अपना निशाना बनाया था.

उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क, सात वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, 4 कंजर्वेशन रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व है यानी रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया पहाड़ और मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है. वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी कई सारे जानवरों का घर है और यहां पर अक्सर शिकार की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tiger Attacked Deer, Tiger Hunting Video, Tiger Video Attack
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com