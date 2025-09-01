हिरणों के झुंड पर टूट पड़ा टाइगर, जंगल में शिकार का ये रोंगटे खड़े करने वाला VIDEO

हिरणों का झुंड शांति से जंगल में घूम रहा था. तभी एक बाघ आया और इस झुंड पर हमला कर दिया और एक हिरण को अपना शिकार बनाने में कामयाब भी हुआ. तेजी से भागते हुए बाघ ने हिरण को ऐसा दबोच की वो खुद को बचा नहीं पाया. टाइगर के शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो नैनीताल जिले के फाटो टूरिज्म जोन का है. यहां एक टाइगर कैमरे में शिकार करते हुए कैद हुआ है.

इस तरह से किया शिकार

उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो जोन में टाइगर ने घात लाकर हिरण पर शिकार किया. वीडियो में कई सारे हिरण जंगल में नजर आ रहे हैं, तभी वहां एकदम से टाइगर आता है और भागते हुए हिरणों के झुंड के पास जाता है. टाइगर को देखते ही सब हिरण वहां से भागने लग जाते हैं. लेकिन एक हिरण टाइगर के हत्थे चढ़ जाता है.

गोवंश को बनाया शिकार

अक्सर इस क्षेत्र में बाघ जैसे जानवर वन गुर्जरों के मवेशियों को भी निशाना बनाते हैं. मौसम में बदलाव के कारण वन्य जीव अधिक घातक हो जाते है. सोमवार सुबह ही एक गोवंश को बाघ ने अपना निशाना बनाया था.

उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क, सात वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, 4 कंजर्वेशन रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व है यानी रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया पहाड़ और मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है. वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी कई सारे जानवरों का घर है और यहां पर अक्सर शिकार की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं.