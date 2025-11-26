1 रुपये वाला पाउच या फिर बोतल? क्या आप जानते हैं किसमें निकलता है ज्यादा तेल?

Hair Oil Pouch vs Big Bottle Video Viral: सोचिए आप दुकान पर खड़े हैं और हाथ में दो ऑप्शन...एक महंगी हेयर ऑयल की बोतल और दूसरा सिर्फ 1 रुपये वाली छोटी-सी पाउच. दिमाग दौड़ने लगता है कि आखिर सस्ता क्या है? बचत किसमें है? कुछ ऐसा ही सवाल सोशल मीडिया के लाखों यूजर्स पूछ रहे हैं, क्योंकि एक वायरल वीडियो ने लोगों के दिमाग में हलचल मचा दी है. वीडियो में एक युवक बेहद सामान्य तरीके से बोतल और पाउच की तुलना करता है और रिजल्ट देखकर लोग दंग रह गए.

ये भी पढ़ें:-6 महीने से लापता मासूम जब लौटी...तो मां बाप से पहले पुलिसवालों को गले लगाकर रो पड़ी, Anand Mahindra ने कहा..

वायरल वीडियो ने मचाई हलचल, क्या वाकई पाउच फायदेमंद? (viral hair oil experiment video)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से घूम रहा है, जिसमें एक युवक 465 रुपये की बादाम तेल की बोतल और उसी ब्रांड के 465 छोटे-छोटे पाउच लेकर तुलना करता है. उसका दावा है कि, 'जितने पैसे में एक बोतल आती है, उतने में उतने ही पाउच लेकर ज्यादा तेल मिलता है.' उसने पहले बोतल को एक बर्तन में खाली किया...वजन निकला 522 ग्राम. फिर 465 पाउच काटकर तेल इकठ्ठा किया-वजन 828 ग्राम, यानी एक जैसी कीमत में 300 ग्राम से ज्यादा तेल का अंतर. लोग बोल उठे, 'ये तो सीधा-सीधा धोखा है या कमाल?'

ये भी पढ़ें:-बेटी की याद में टूटा पिता, स्टेशन पर रो पड़ा मजदूर, कांपती आवाज और भीगी पलकों ने बयां किया दर्द

सच आया सामने (one rupee pouch vs bottle comparison)

सिर्फ वीडियो देखकर मान लेना गलत होता है, इसलिए कई लोगों ने इसी तरह तुलना की. अलग-अलग पैक साइज, उनकी कीमतें और प्रति रुपये मिलने वाली ML को चेक किया गया. रिजल्ट सच में आंखें खोल देने वाले थे.

1 रुपये का पाउच (3 ML).

1 रुपये में: 3 ML.

39 रुपये का 50 ML पैक.

1 रुपये में: 1.28 ML.

80 रुपये का 95 ML पैक.

1 रुपये में: 1.18 ML.

133 रुपये का 190 ML पैक.

1 रुपये में: 1.42 ML.

297 रुपये का 625 ML पैक (Big Bottle).

1 रुपये में: 2.1 ML.

ये भी पढ़ें:-8 महीने में सैलरी हुई ट्रिपल, 11 लाख से 33 लाख की छलांग, जानें वो 'सीक्रेट ट्रिक' जिससे बन सकते हैं करोड़पति!

अब ध्यान दीजिए (Hair oil pouch vs bottle)

अगर आप 297 रुपये के पाउच खरीदते हैं, तो मिलेगा 891 ML तेल, जबकि उसी कीमत में बोतल सिर्फ 625 ML देती है, यानी साफ है कम पैसे में ज्यादा तेल...पाउच में मिलता है.

'हम इतने सालों से उल्टा कर रहे थे' (tel ka pouch)

वीडियो के नीचे यूजर्स के मजेदार कमेंट्स भी खूब वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, आज पता चला कि हम बोतल खरीदकर लुट रहे थे. दूसरे यूजर ने लिखा, अगली बार पाउच ही खरीदूंगा, भले काटने में मेहनत लगे. तीसरे यूजर ने लिखा, ब्रांड्स पाउच में ज्यादा क्यों देते हैं, क्या मार्केटिंग ट्रिक है? कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि बोतल में पैकिंग, प्लास्टिक, ब्रांडिंग का खर्च शामिल होता है, इसलिए पाउच कॉस्ट-इफेक्टिव बन जाता है.

ये भी पढ़ें:- मां बनकर पेंशन लेता रहा राजदुलारा बेटा, कपड़े, मेकअप और बालियां पहनकर रोज करता था ये काम

आखिर सच क्या है? (Re 1 pouch hack)

आंकड़ों और तुलना से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है. यदि आप पैसे बचाना चाहते हैं, तो 1 रुपये वाले पाउच सबसे ज्यादा तेल देते हैं. बोतलें सिर्फ सुविधा के लिए बनाई जाती हैं. ले जाने में आसान, यूज करने में आसान, लेकिन किफायत के हिसाब से पाउच जीत जाता है.

ये भी पढ़ें:-स्कूटर पर आदमी और आदमी पर स्कूटर...वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचा दिया हंगामा