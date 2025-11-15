खुद की शादी में दूल्हे ने लगाए ऐसे जबरदस्त ठुमके, देखते रह गए बाराती, वीडियो वायरल

शादियों में दूल्हा-दुल्हन का डांस तो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हँसी भी रोक नहीं पा रहे और दूल्हे की एनर्जी की तारीफ भी कर रहे हैं. वीडियो में दूल्हा अपनी ही शादी में भोजपुरी गाने पर ऐसे ठुमके लगाता नज़र आ रहा है कि हर कोई हैरान रह गया.



कोट-पैंट और पैसों की माला में दूल्हे की एनर्जी लेवल हाई

वायरल वीडियो में दूल्हा पारंपरिक शेरवानी के बजाय फॉर्मल कोट-पैंट पहने दिखाई देता है. गर्दन में मोटी-मोटी नोटों की माला, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस. जैसे ही डीजे पर हिट भोजपुरी गाना बजता है, दूल्हा स्टेज के बीचों-बीच उतर आता है और बिना किसी झिझक के मस्ती भरा डांस शुरू कर देता है.



दूल्हे के ठुमके, हाथों के मूव्स और एक्सप्रेशन इतने मज़ेदार हैं कि बगल में खड़े सभी लोग और बाराती हैरानी से देखने लगते हैं. कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं.

देखें Video:



सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं मज़ेदार कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. किसी ने लिखा— “दूल्हा नहीं, पूरी बारात की जान है भाई!” दूसरे यूजर ने कहा— 'देर से देना लेकिन मेरी बहन को ऐसा ही हसबैंड देना भगवान जी'. कुछ लोगों ने मज़ाक में लिखा— “रहने दे भाई मुझे शर्म आ रही है आपको देख कर.”



डांस वीडियो क्यों हो रहा है ट्रेंडिंग?

भोजपुरी गानों पर शादी में डांस का क्रेज़ हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन दूल्हे का इस तरह जमकर नाचना लोगों को बेहद रिलेटेबल और फनी लग रहा है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है.



