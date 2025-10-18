भोजपुरी गाने पर दूल्हा-दुल्हन ने किया कुछ ऐसा डांस, देख कर लोग बोले- भाई मुझे गोली मार देना...

Viral Wedding Video: एक समय था जब शादी वाले दिन दूल्हा और दुल्हन सकुचाते और शर्माते हुए नजर आते थे. लेकिन समय के साथ ये चीजें भी काफी ज्यादा बदल गई हैं. आजकल अगर दूल्हा-दुल्हन डांस ना करें तो वो शादियां फीकी लगती हैं. आजकल के दूल्हा-दुल्हन अपनी शादी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन किस तरह से नाच रहे हैं. वीडियो में दूल्हा और दुल्हन ठुमके लगा लगाकर नाच रहे हैं. शादी में शामिल हुए सभी लोग उन्हें खड़े होकर देख रहे हैं. कुछ लोग तो उनके इस जबरदस्त डांस की वीडियो भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं.



भोजपुरी गाने पर दूल्हा- दुल्हन की धांसू परफॉर्मेंस



वीडियो में दूल्हे ने नीले रंग का थ्री पीस सूट पहना हुआ हैं, गले में गेंदे के फूल की माला पहनी है और ब्राउन कलर के जूते पहने हुए हैं. वहीं, दुल्हन लाल रंग के जोड़े में नजर आ रही हैं. वीडियो में दूल्हा और दुल्हन भोजपूरी गाने पर मजे से नाच रहे हैं.



सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो



इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर wedding.lehenga नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. लोग जमकर इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अगर मैं ऐसा करता दिख गया भाई बिना पूछे गोली मार देना मुझे.'





