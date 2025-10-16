वरमाला डालते वक्त दूल्हे की अचानक निकली चीख, लोग बोले- ऐसा लगा जैसे दुल्हन के प्रेमी ने फायरिंग कर दी

Groom Scared Viral Video: शादियों में वैसे तो हंसी-मजाक और मजेदार पल आम बात है, लेकिन कभी-कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा वरमाला डालते वक्त पटाखे की आवाज सुनकर बुरी तरह डर जाता है और इस दौरान उसका रिएक्शन देखकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट जाती है.

पटाखे की आवाज और दूल्हे की फनी रिएक्शन (groom startled on stage)

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन वरमाला की रस्म निभा रहे होते हैं. इस बीच जैसे ही दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक पास में पटाखा फूट जाता है. आवाज इतनी तेज होती है कि दूल्हा घबरा जाता है और झुककर पीछे हट जाता है. इस दौरान स्टेज पर मौजूद मेहमान जोर-जोर से हंसने लगते हैं और दुल्हन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती.

यहां देखें वीडियो

दूल्हे का गुस्सा और लोगों के कमेंट्स (scared groom during jaimala)

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि, कैसे डर के बाद दूल्हा थोड़ा गुस्से में आ जाता है और आसपास वालों को डांटने लगता है. हालांकि, बाद में उसे शांत कराया जाता है और वह फिर से फोटो खिंचवाने के लिए पोज देने लगता है, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है. सोशल मीडिया पर यूज़र्स इस वीडियो पर खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अभी से हवा निकल गई, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है. दूसरे ने हंसी वाले इमोजी के साथ लिखा, भाई को लगा दुल्हन के प्रेमी ने फायरिंग कर दी. किसी ने कहा, डर का माहौल है. तो किसी ने मजाक में लिखा, दूल्हा इतना डरा कि अब मुस्कुराना भी भूल गया.

लोगों ने दी सलाह – शादी में पटाखे ना छोड़ें (dulha viral video)

कई लोगों ने इस तरह स्टेज पर पटाखे चलाने को बेकार ट्रेंड बताया और कहा कि, इससे हादसा भी हो सकता था. वहीं बाकी यूज़र्स के लिए यह वीडियो दिनभर की मुस्कुराहट की वजह बन गया.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा