ये पैसा हर किसी के नसीब में नहीं होता! बच्ची को कांपते हाथों से दादी मां ने दिया नेग, Video देख भर आएंगी आंखें

कभी बचपन में अपनी बुजुर्ग दादी या नानी से मिलने गए हों तो एक बात आपको याद जरूर होगी. एक पुराने से बटुए से चंद नोट निकालकर हाथ में देना. शायद ही कोई ऐसी दादी या नानी होती थी जो अपने पास से बच्चों को खाली हाथ जाने देती थी. ऐसे नोट सिर्फ उस दिन की कमाई ही नहीं बल्कि जज्बातों से भरा खजाना भी हुआ करते थे. एक ऐसा ही इमोशनल कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें ग्रेंड मां का प्यार भी दिख रहा है और नन्हीं सी बच्ची से अपनापन भी. आप भी देखिए ये वीडियो और बचपन की उस खूबसूरत जज्बाती याद को फिर ताजा कर लीजिए.

देखें Video:

कांपते हाथों से दिए रुपये

रुचित 3655 नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में एक ग्रेंड मां नजर आ रही हैं. और, उनके सामने एक छोटी सी बच्ची है. जो नींद के आगोश में डूबी हुई है. ग्रेंड मां का संबोधन इसलिए क्योंकि ये ग्रेंड मां बच्ची की नानी भी हो सकती है या दादी भी. हालांकि कैप्शन को पढ़ कर ये कहा जा सकता है कि ये बुजुर्ग महिला बच्ची की दादी ही है. जो बच्ची को अपने सामने देखकर अपने कांपते हुए हाथों से बटुआ निकालती हैं. और, उस बटुए से एक नोट निकालकर बच्ची पर रख देती हैं. इसे कैप्शन दिया है ये पैसा हर किसी के नसीब में नहीं होता.

याद आए बचपन के दिन

इस वीडियो को देखकर यूजर्स को भी बचपन के दिन याद आ गए हैं. एक यूजर ने लिखा कि दुनिया की सौरी दौलत एक तरफ और ये पैसा एक तरफ. एक यूजर ने लिखा कि ये दिल को छू लेने वाला वीडियो है. एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो ने फ्लेशबैक का काम किया और मुझे मेरे बचपन में ले गई. जब मुझे भी अपनी नानी और दादी से इसी तरह प्यार मिला करता था. इस जज्बाती वीडियो को एक ही दिन में 11 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: यूट्यूबर ने दोहराया टॉम क्रूज़ का खतरनाक Mission Impossible वाला स्टंट, उड़ते विमान से लटककर पूरा किया चैलेंज

काम से थककर लौटे पिता को मिली बेटे के CA बनने की खुशखबरी, गले लगकर ऐसे रोए दोनों, Video ने सबको रुला दिया

अकेले भैंसे पर टूट पड़ा शेर, अगले ही पल बदल गया पूरा खेल! दोस्तों के झुंड ने फिर जो किया, Video कर देगा हैरान