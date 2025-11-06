काम से थककर लौटे पिता को मिली बेटे के CA बनने की खुशखबरी, गले लगकर ऐसे रोए दोनों, Video ने सबको रुला दिया

सफलता सिर्फ डिग्री या पदवी से नहीं मापी जाती, बल्कि उस सफर से मापी जाती है जिसमें परिवार की मेहनत, दुआएं और बलिदान शामिल होते हैं. कुछ ऐसा ही नज़ारा एक वायरल वीडियो में देखने को मिला, जिसमें एक पिता अपने बेटे के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने पर फूट-फूटकर रो पड़े.

पिता ने लिखा भावुक मैसेज

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर अनुज सिन्हा (Anuj Sinha) ने शेयर किया है, जिन्होंने अपने बेटे की इस उपलब्धि को बेहद भावनात्मक कैप्शन के साथ पोस्ट किया. उन्होंने लिखा- “CA रोशन सिन्हा, तूने आज माहौल बदल दिया, बैकबेंचर से लेकर सीए बनने तक का सफर, ये है सच्ची डेडिकेशन.”

देखें Video:

हर कदम पर परिवार का साथ

अनुज ने आगे बताया कि यह जीत सिर्फ उनके बेटे की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की थी. “सालों की नींद रहित रातें, संघर्ष और अटूट विश्वास ने आज रंग दिखा दिया. ये सफर सिर्फ उसका नहीं था, पूरे परिवार का था. ये आलिंगन हर त्याग, हर दुआ और हर उम्मीद की गवाही देता है.”

जब बेटे ने छुए पिता के पैर

वीडियो में रोशन अपने पिता के पास जाकर उनके पैर छूता है और तभी पिता उसे कसकर गले लगा लेते हैं. खुशी और गर्व के आंसू पिता की आंखों से छलक पड़ते हैं. पास खड़ी मां भी भावुक होकर इस पल को महसूस करती दिखती हैं. पोस्ट के आखिर में अनुज ने प्यार भरे अंदाज़ में लिखा, “लाला, अब तो एक चाय बनती है!” इस एक लाइन में पिता का स्नेह, अपनापन और वर्षों की मेहनत का सुकून साफ झलकता है.

यही है असली सफलता की तस्वीर

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लाखों दिल जीत लिए हैं. कई यूज़र्स ने परिवार को बधाई देते हुए लिखा कि यह वीडियो हर उस छात्र को प्रेरित करता है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है. कमेंट सेक्शन में कई CA aspirants ने लिखा कि यह पल उन्हें याद दिलाता है कि हर सफलता के पीछे एक परिवार का विश्वास, प्यार और त्याग छिपा होता है.

