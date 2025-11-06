यूट्यूबर ने दोहराया टॉम क्रूज़ का खतरनाक Mission Impossible वाला स्टंट, उड़ते विमान से लटककर पूरा किया चैलेंज

US YouTuber recreates Plane Stunt: अमेरिकी यूट्यूबर मिशेल खारे (Michelle Khare) ने हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज़ के Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) में किए गए प्रसिद्ध “plane-hanging” स्टंट को असल में दोहराया है. फिल्म में टॉम क्रूज़ एक C-130 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के किनारे से लटके हुए दिखाई देते हैं जब विमान टेक-ऑफ करता है और अब वही सीन मिशेल ने रियल लाइफ में किया है.

ट्रेनिंग से लेकर स्टंट तक का सफर

मिशेल ने इस पूरे अनुभव को अपने YouTube चैनल पर डॉक्युमेंट किया. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने कई हफ्तों तक कठिन ट्रेनिंग की, ताकि वे स्टंट को असली अंदाज़ में कर सकें. वो C-130 विमान के साइड से करीब 150 मील प्रति घंटे (लगभग 240 किमी/घंटा) की रफ्तार से उड़ते वक्त लटकी रहीं. हालांकि, उन्होंने सुरक्षा उपकरण पहने थे, फिर भी इस स्टंट में खतरा और एड्रेनालिन दोनों साफ झलक रहे थे.

हफ्तों की मेहनत और प्रोफेशनल ट्रेनिंग

इस हाई-रिस्क स्टंट के लिए मिशेल ने कई हफ्तों की तैयारी की. उन्होंने विंड टनल में प्रैक्टिस की, अपनी गर्दन और ऊपरी शरीर की मांसपेशियों को मजबूत किया और पेशेवर स्टंट कोचों से गाइडेंस ली. उनका मकसद सिर्फ स्टंट कॉपी करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि ऐसे एक्शन सीन के पीछे कितनी मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है.

देखें Video:

“अगर टॉम क्रूज़ को मनाना है, तो पहले खुद को साबित करना होगा”

वीडियो में मिशेल कहती हैं, “अगर मुझे टॉम क्रूज़ को मेरे साथ कोई स्टंट करने के लिए मनाना है, तो मुझे पहले खुद को साबित करना होगा, उनके सबसे बड़े स्टंट को दोहराकर.” उनकी ये बात दर्शाती है कि वह न सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बल्कि एक सच्ची डेयरडेविल परफॉर्मर भी हैं.

‘Challenge Accepted' सीरीज़ से मिली पहचान

मिशेल खारे अपने YouTube सीरीज़ “Challenge Accepted” के लिए जानी जाती हैं, जिसमें वह खुद को अलग-अलग क्षेत्रों की एक्सट्रीम चुनौतियों से गुजारती हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, सर्वाइवल स्किल्स या स्टंट परफॉर्मेंस. उनका उद्देश्य है दर्शकों को यह दिखाना कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि निरंतर तैयारी और साहस की भी अहम भूमिका होती है.

