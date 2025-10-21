एयर फ्रायर, कॉफी मशीन से लेकर चांदी तक...कंपनी ने दिवाली गिफ्ट्स से उड़ाए एम्पलाईज के होश

Company Diwali Gifts: इन दिनों कई ऑफिसों में दिवाली पार्टी और गिफ्ट्स का तांता लगा हुआ है. हर कोई अपने कर्मचारियों को खुश देखने के लिए नये-नये तरीकों और गिफ्ट्स से उन्हें रिझा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब सिर्फ मिठाई के डिब्बे नहीं, बल्कि महंगे और शानदार गिफ्ट्स देखकर लोग हैरान हैं. एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ट्रॉली बैग, वीआईपी ब्रांड का सूटकेस और स्नैक बॉक्स गिफ्ट किया. एक कर्मचारी ने वीडियो में दिखाया कि कैसे एक छोटा सा बॉक्स इतनी बड़ी खुशियां दे सकता है. लोगों ने लिखा, 'काश हमारी कंपनी भी ऐसा करती.'

चांदी, एयर फ्रायर और कॉफी मशीन तक (Viral Company Diwali Gifts to Employees)

लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक सैनिटरीवेयर कंपनी का गिफ्ट हैम्पर लोगों के होश उड़ा रहा है. हर हैम्पर में शामिल थे:-

20 ग्राम की प्योर सिल्वर बार.

एयर फ्रायर.

कॉफी मशीन.

कॉफी और टी कैंडल.

तांबे का दीया.

मिठाइयां.

स्किन केयर प्रोडक्ट्स.

एक वायरल रील में कर्मचारी ने पहले गिफ्ट बॉक्स का बाहरी हिस्सा दिखाया, जिसे देखकर सबने सोचा कि यह साधारण कमोड है, लेकिन अंदर का गिफ्ट खोलते ही हर कोई हैरान रह गया. वीडियो को @komal_verma._ नाम की इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया, जिसे अब तक 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया रिएक्शन (luxury office gifts)

वीडियो देखने के बाद कई लोग मजाक में कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इस बार कंपनियों में दिवाली गिफ्ट का कम्पटीशन चल रहा है.' दूसरे ने पूछा, 'कॉफी मशीन और चांदी मिली? बताओ, इस कंपनी में अप्लाई कैसे करें?' तीसरे ने मजाक में कहा, 'मुझे तो सिर्फ मिठाई का डिब्बा मिला और इनके गिफ्ट्स खत्म ही नहीं हो रहे.'

छोटी चीज़ें या बड़े सरप्राइज (Diwali corporate gifts 2025)

चाहे गिफ्ट्स बड़े हों या छोटे, कर्मचारियों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है, वही असली त्योहार की भावना है. हर बॉक्स, हर तोहफा, बस एक यादगार पल बन जाता है.

