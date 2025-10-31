ये तो हद है! 4 मिनट पहले लॉग आउट करने पर HR ने कही ऐसी बात..सुनकर आपको भी आ जाएगा गुस्सा

विज्ञापन
इन दिनों सोशल मीडिया पर टॉक्सिक वर्क कल्चर की खूब चर्चा हो रही है. हाल ही में एक महिला कर्मचारी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि, शिफ्ट खत्म होने से चार मिनट पहले लॉग आउट करने पर उसकी HR ने कैसे उसकी जमकर क्लास लगाई.

सिर्फ 4 मिनट पहले लॉग आउट क्या किया...HR ने लगा दी क्लास, बंदे का दुख सुन टॉक्सिक वर्क कल्चर पर छिड़ी बहस

Employee Frustrated From HR: सोचिए, आपकी शिफ्ट 6:30 बजे खत्म होती है और आप 6:26 पर लॉग आउट कर लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन HR आपको फटकार लगाते हुए वेलकम करें, तो यकीनन आपका भी गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा. ऐसा ही हुआ एक महिला कर्मचारी के साथ, जिसने अपनी कहानी Reddit पर शेयर की और देखते ही देखते यह पोस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हॉट टॉपिक बन गया. कर्मचारी का कहना है कि वह अमेरिका की एक कंपनी में काम करती है, लेकिन हाल ही में उसका सुपरविजन एक इंडियन HR के पास आ गया, तभी से उसके काम के हर मिनट पर नजर रखी जा रही है.

'4 मिनट पहले गई, लेकिन सब्र चार सेकंड में टूट गया' (Employee Frustrated From HR)

पोस्ट के मुताबिक, कर्मचारी ने उस दिन 6:26 PM पर लॉग आउट किया, जबकि उसकी शिफ्ट 6:30 बजे खत्म होती थी. बस यही बात HR को खटक गई. HR ने सख्त लहजे में कहा, 'रूल्स रूल्स होते हैं. आप चार मिनट पहले लॉग आउट नहीं कर सकतीं.' जब कर्मचारी ने बताया कि वह उस दिन जल्दी लॉग इन हुई थी, HR ने जवाब दिया- 'चाहे आप कब भी लॉग इन हों, लेकिन लॉग आउट टाइम फिक्स है.' कर्मचारी ने लिखा, 'इतनी सख्ती और माइक्रोमैनेजमेंट देखकर मैं परेशान हो गई हूं. अब तो नौकरी छोड़ने का मन है, लेकिन फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं.'

व्हाट्सएप पर टाइम रिपोर्ट करने का नया झंझट (Toxic Work Culture)

कर्मचारी ने बताया कि HR ने अब सभी से कहा है कि वे हर दिन व्हाट्सएप पर लॉग इन-लॉग आउट टाइम भेजें. वो कहती है, 'कंपनी के पास पहले से ही एक सही अटेंडेंस सिस्टम था, फिर ये अतिरिक्त निगरानी क्यों?' यही सवाल अब हजारों लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स (HR Scolds Employee for Logging Off 4 Minutes Early)

इस पोस्ट पर यूजर्स ने मजेदार लेकिन समझदार रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, 'अब आप भी ठीक 6:30 पर ही लॉग आउट करें और कभी एक मिनट भी ज्यादा न दें. उनके ही नियमों से खेलो.' दूसरे ने कहा, 'ऐसे HR ऑफिस को हेल नहीं, जेल बना देते हैं. बस नई नौकरी तलाशो और चैन से जियो.' यह पूरी घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि, क्या आज का कॉर्पोरेट कल्चर 'टाइम ट्रैकिंग' से ज्यादा 'ट्रस्ट बिल्डिंग' पर फोकस नहीं कर सकता?

