केबीसी में जूनियर कंटेस्टेंट की हरकतों पर भड़के अमिताभ बच्चन के फैंस, बोले- माता-पिता संस्कार देना भूल गए

KBC Overconfident kid Video: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का मोस्ट पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर चर्चा में आ गया है. फिलहाल इस शो का 17वां सीजन चल रहा है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में आए जूनियर कंटेस्टेंट ने अपना ध्यान सबकी ओर खींचा है, लेकिन अपनी हरकतों के चलते यह कंटेस्टेंट खूब ट्रोल भी हो रहा है. हॉट सीट पर बैठे इस बच्चे की बदतमीजी और आदर्शहीन हरकतों ने अमिताभ बच्चन को बहुत शर्मिंदा किया और इस शो के चाहने वाले इस कंटेस्टेंट से बहुत खफा हैं. चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ केसीबी 17 के इस लेटेस्ट एपिसोड में.

घमंड में दिखा जूनियर कंटेस्टेंट

केबीसी 17 के लेटेस्ट एपिसोड में गुजरात का एक छात्र इशित हॉट सीट पर बैठा था और अमिताभ बच्चन के सामने बैठते ही यह जूनियर कंटेस्टेंट बेहद कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल दिखा. बच्चे का आत्मविश्वास देख सभी को लगा कि वह टैलेंटेड होगा, लेकिन जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा बच्चे की परवरिश पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया. हॉट सीट पर बैठते ही इशित से जब अमिताभ बच्चन ने पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है. तो इस पर उसने कहा, 'मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, आप मुझे गेम के रूल्स मत समझाने बैठ जाना, क्योंकि मुझे ये सब पहले से ही पता है, इतना सुनने के बाद बिग बी बिना कुछ कह मुस्कुराने लगे'.



5वें सवाल पर हुआ गेम ओवर

जैसे-जैसे बिग बी ने सवाल पूछने शुरू किये, इस जूनियर कंटेस्टेंट ने ऑप्शन से पहले ही उत्तर देना शुरू कर दिया और अमिताभ बच्चन से इतने भद्दे तरीके से ऑप्शन को लॉक करने का कहा कि अगर आप देखेंगे तो आपको इस बच्चे पर गुस्सा आने लगेगा. हालांकि अमिताभ बच्चन इस बच्चे की हरकतों को नजरअंदाज कर गेम को आगे बढ़ा रहे थे. जब यह जूनियर कंटेस्टेंट एक के बाद एक सवालों का सही जवाब देने लगा तो इसने कहा कैसे आसान से सवाल पूछ रहे हैं? इसके बाद कंप्यूटर पर पांचवां सवाल आया कि वह हार गया. शो से वायरल इस वीडियो पर बिग बी के फैंस भड़क उठे और इस बच्चे के मां-बाप को इसे संस्कार देने की नसीहत दे रहे हैं. वहीं. इस एपिसोड के बाद बिग बी ने भी एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है, कुछ कहने को है नहीं, बस स्तब्ध'.

