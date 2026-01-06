घर में कितना सोना रखना है कानूनी? जानें बिना बिल वाले गहनों पर Income Tax का नियम, वरना हो सकता है जब्त!

Gold Storage at Home: सोने के दाम जिस तेजी से आसमान छू रहे हैं, लोगों की निवेश की चमक तो बढ़ी है, लेकिन एक डर भी मन में बैठ गया है. खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पुश्तैनी गहने हैं या जिनका बिल सालों पहले कहीं खो चुका है. अक्सर मन में सवाल आता है कि क्या घर में ज्यादा सोना रखने पर इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है? क्या बिना बिल वाला सोना सरकार जब्त कर लेगी? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स के नियम (Income Tax Rules) आम जनता को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि काले धन को रोकने के लिए बने हैं. आइए जानते हैं इससे जड़े नियम जो आपके लिए बहुत काम की है.

इनकम टैक्स की नजर कीमत पर नहीं, वजन पर होती है सबसे पहले यह जान लीजिए कि सोने का दाम चाहे 1 लाख रुपये हो जाए, इनकम टैक्स विभाग को उससे फर्क नहीं पड़ता. टैक्स अधिकारी यह नहीं देखते कि आपके सोने की आज की मार्केट वैल्यू क्या है, बल्कि उनकी नजर इस बात पर होती है कि आपके पास कुल कितने ग्राम सोना मौजूद है. यानी कार्रवाई का आधार हमेशा सोने का वजन होता है, उसकी बढ़ी हुई कीमत नहीं. इसलिए दाम बढ़ने से आपकी टैक्स लायबिलिटी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता.

शादी और परंपरा को ध्यान में रखकर मिली छूट

भारत में सोना सिर्फ पैसा लगाने का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है. शादी के समय महिलाओं को गहने मिलते हैं, जिन्हें स्त्रीधन माना जाता है.इसके अलावा जन्म, त्योहार और खास मौकों पर भी सोना देने की परंपरा रही है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर टैक्स नियमों में आम लोगों को एक तय सीमा तक राहत दी गई है.

बिना बिल के कितना सोना रखना है सुरक्षित?

भारत में शादी-ब्याह और परंपराओं को देखते हुए टैक्स विभाग (CBDT) ने सोने की एक सीमा तय की है. अगर आपके पास इस तय सीमा के अंदर सोना है, तो आपसे कोई सवाल-जवाब नहीं किया जाएगा:

शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक सोने के गहने रख सकती हैं.

अविवाहित महिला अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं.

परिवार का हर पुरुष सदस्य 100 ग्राम तक सोना बिना किसी डर के रख सकता है.

खास बात यह है कि अगर आपके पास इन गहनों का बिल नहीं भी है, तो भी इनकम टैक्स रेड के दौरान इसे जब्त नहीं किया जा सकता.

सोने के गहने और सिक्कों के लिए अलग नियम

एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं. ऊपर दी गई छूट सिर्फ सोने के गहनों और आभूषणों (Jewelry) के लिए है. अगर आपके पास सोने के सिक्के, बिस्कुट या ईंट (Bar) मौजूद हैं, तो उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता. सिक्कों या बिस्कुट का आपके पास पक्का बिल या कमाई का जरिया (Source of Income) होना बहुत जरूरी है. अगर आप इनका हिसाब नहीं दे पाते, तो टैक्स अधिकारी इन्हें तुरंत जब्त कर सकते हैं.

घर में लिमिट से ज्यादा सोना मिले तो क्या करें?

अगर किसी जांच में आपके पास तय सीमा से ज्यादा सोना (Gold Storage Limit in India)मिलता है, तो घबराएं नहीं. विभाग आपको अपनी बात रखने का मौका देता है. अगर आप यह साबित कर देते हैं कि यह सोना आपको विरासत में मिला है, किसी ने गिफ्ट दिया है या आपने अपनी घोषित आय (Declared Income) से खरीदा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी. पुश्तैनी गहनों के मामले में परिवार के पुराने वसीयतनामा या बंटवारे के कागज भी सबूत के तौर पर काम आते हैं.

अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम घर में 1 किलो या 5 किलो सोना रख सकते हैं? जवाब है- हां, बिल्कुल रख सकते हैं. कानून के मुताबिक, अगर सोना आपकी घोषित आय (Income Tax Return) से खरीदा गया है और आपके पास उसके पक्के बिल मौजूद हैं, तो सोना रखने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. आप जितना चाहें उतना सोना रख सकते हैं, बस आपके पास उसे खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे का हिसाब होना चाहिए.

सरकार को आपके गहनों से दिक्कत नहीं है, बल्कि उस 'बेहिसाब' पैसे से है जिससे सोना खरीदा गया हो. इसलिए कोशिश करें कि अपने पुराने गहनों की फोटो खींचकर रखें, उनकी वैल्यूएशन करवा लें और नए सोने की खरीदारी हमेशा पक्के बिल पर ही करें. अगर आपका रिकॉर्ड साफ है, तो सोना चाहे जितना महंगा हो जाए, आप चैन की नींद सो सकते हैं.