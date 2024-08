हर्ष गोयनका के घर के बाहर घूमता दिखा तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, नजारा देख हैरान रह गए यूजर्स, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिलचस्प पोस्ट और वीडियो शेयर करने के लिए मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका (Industrialist Harsh Goenka) ने हाल ही में अपने कुन्नूर वाले अपने घर के बाहर तेंदुए और ब्लैक पैंथर (Leopard and Black Panther) देखने की बात कही है. उन्होंने उसका वीडियो बनाकर शेयर भी किया है. आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन हर्ष गोयनका ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक तेंदुआ और एक ब्लैक पैंथर शान से टहलते हुए दिख रहे हैं. हर्ष गोयनका का यह वीडियो पोस्ट करते ही वायरल हो गया है.



तमिलनाडु के कुन्नूर स्थित अपने घर के बाहर टहलते तेंदुए का वीडियो हर्ष गोयनका ने 4 अगस्त, 2024 को एक्स पर पोस्ट किया था. गोयनका ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, "यह राजसी प्राणी हमारे कुन्नूर घर के बाहर देखा गया था. बतौर एक रिमाइंडर कि हम उनके इलाके में मेहमान हैं." उन्होंने इसके साथ हैशटैग 'प्रकृति का सम्मान करें' भी जोड़ा था.



यूजर्स हुए हैरान

वायरल वीडियो में एक तेंदुए को जंगल में घुसकर गायब होने से पहले सड़क पर शान से चलते हुए दिखाया गया है. उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक काला तेंदुआ भी वीडियो में दिखाई दिया. एक फ्रेम में ही दो तेंदुए को देखकर इंटरनेट यूजर्स काफी खुश हो गए. यूजर्स ने एक्स पर गोयनका के पोस्ट को जमकर लाइक और रिपोस्ट किया. कई लोगों ने इस पर अपनी राय भी रखी है. पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "मालिक अपनी प्रॉपर्टी के रेगुलर विजिट पर है."



यहां देखें एक्स पर वायरल हुआ वीडियो:

This majestic creature was spotted outside our Coonoor home. A reminder that we are guests in their territory. #RespectNature pic.twitter.com/NaNAi1NnPy