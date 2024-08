लड़की ने अनारकली सूट में घाघरा गाने पर अपने डांस से मचाया तहलका, सादगी ने लोगों को बनाया दीवाना, बोले- रियल खूबसूरती

सोशल मीडिया वो जगह है, जहां हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है. फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े, पुरुष हों या महिलाएं. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया की वजह से अब शहरों में ही रहने वाले नहीं बल्कि गांवों में भी रहने वालों लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है. आए दिन इंटरनेट पर बहुत से डांस वीडियो वायरल होते रहते हैं, अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की बड़ी खूबसूरती से डांस करती नज़र आ रही है. सादगी से भरा ये डांस वीडियो लोगों को अपना दीवाना बना रहा है.

इस डांस वीडियो को एक्स पर @Memesaddicted_ नाम के अकाउंट से 1 अगस्त को पोस्ट किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा - इन्होंने साबित कर दिया कि अश्लीलता के बिना भी अच्छा कंटेंट बनाया जा सकता है! इस पोस्ट को अब तक 9 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और लगभग 12 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

She proved that good content can be made even without vulgarity ! pic.twitter.com/3ql7YLckj0