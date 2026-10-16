भोजपुरी में Python सिखा रहा Gemini, देसी अंदाज सुन लोग बोले- United States of Bihar

Viral Video: भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, भोजपुरी बोलने वाले मिल जाएंगे. मतलब भोजपुरी भाषा की पहुंच हर जगह है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि अब तो भोजपुरी दुनियाभर में पहुंच गई. वीडियो में गूगल डीपमाइंड का एक इंजीनियर डेमो दे रहा है कि भोजपुरी भाषा में अगर कंप्यूटर और वेव डिजाइन सिखाया जाएगा तो कैसा रहेगा. वीडियो में Gemini को यह कहते हुए सुना जा सकता है, " आज हमने के बुझल जाई कि Python में loop का होला? यह वीडियो जब वायरल हुआ तो काफी लोगों के कमेंट्स आए. एक ने कमेंट करते हुए लिखा, United States Of Bihar"

अमेरिका में इंजीनियर ने पोस्ट किया वीडियो

भोजपुरी भाषा में प्रोग्रामिंग सीखने के डेमो का यह वीडियो धवल पटेल (Dhaval Patel) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. धवल अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं. उनकी LinkedIn प्रोफाइल के अनुसार, वह Codebasics और AtliQ Technologies के फाउंडर हैं. वह Bloomberg LP में डेटा इंजीनियर रह चुके हैं.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो के ऊपर धवल ने लिखा, "Gemini Speaking Bhojpuri". इसके साथ ही वह वीडियो में कहते हैं, Google Deepmind का इंजीनियर है, जो डेमो दे रहा है- भोजपुरी का पाइथन एक्सप्लैनिंग का...

भोजपुरी में Python सिखाने का लाइव डेमो

इसके बाद वीडियो में Gemini को भोजपुरी में साफ-साफ बोलते हुए सुना जा सकता है. वीडियो में सुनाई दे रहा है, "अच्छा तो आज हमने के बुझल जाई की Python में loop का होला. त loop का सीधा सा मतलब बा दोहराव... जब कोनो काम बार-बार करे के होखे, जैसे की मान लीह Roa के एक से 5 तक गिनती छपवावे के बा... त एकरा खातिर हमने के for loop के इस्तेमाल करल जा. त कुछ अइसन देखाई दी for i in range एक से पांच print i."

फिर आगे वीडियो में Gemini कहता है, अरे कहा लो भैया... आज हमने के न कुछ बढ़िया चीज सीखे के बा. अंग्रेजी में त बहुत कोई सिखावे ला, लेकिन हमने के आपन भाषा में Python के बारे में समझल जा. ठीक बा? सबसे पहले समझल जाव पहले दल का होला...

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लोगों पसंद आ रहा Gemini को भोजपुरी अंदाज

Gemini का भोजपुरी वाला देसी अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आ रही है. धवल पटेल द्वारा पोस्ट किए वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा कि भोजपुरी अब अंतरराष्ट्रीय भाषा है. वहीं, कमेंट में जिया सिंह परमार ने लिखा कि लोग मराठी कन्नड़ बुलवाते रह गए. इधर भोजपुरी इंटरनेशनली फेमस हो गया.

एक अन्य यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया कि भाई, कमाल है, लेकिन गूगल को अपने चैट बॉट जेमिनी में बेहतर हार्नेस और क्वेरी रीराइटिंग विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें रचनात्मकता की कमी है.

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