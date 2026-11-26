Phool Kumari Bahu Hamari Trailer: भोजपुरी फिल्म 'फूल कुमारी बहू हमारी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. अपर्णा मल्लिक (Aparnna Mallik) और महेंद्र यादव (Mahendra Yadav) की इस फिल्म के ट्रेलर में पारिवारिक रिश्तों, भावनाओं, कॉमेडी और ड्रामे की झलक देखने को मिल रही है. फिल्म को पारिवारिक दर्शकों के लिए मनोरंजन से भरपूर कहानी के तौर पर तैयार किया गया है. ट्रेलर में परिवार के बीच होने वाली हलचल, रिश्तों की मिठास और कहानी में आने वाले उतार-चढ़ाव की झलक मिलती है. फिल्म का नाम 'फूल कुमारी बहू हमारी' भी दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर रहा है.

अपर्णा मल्लिक और महेंद्र यादव की जोड़ी

'फूल कुमारी बहू हमारी' में अपर्णा मल्लिक और महेंद्र यादव मुख्य भूमिकाओं में हैं. इनके अलावा मनोज टाइगर, रीना रानी, राम सुजन और शुभ किशन समेत कई कलाकार फिल्म का हिस्सा हैं. अपर्णा मल्लिक ने फिल्म को लेकर उत्साह जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके लिए खास प्रोजेक्ट है. फिल्म में पारिवारिक रिश्तों की खूबसूरती, भावनाओं, कॉमेडी और मनोरंजन का अच्छा मेल है. उन्होंने बताया कि पूरी टीम ने फिल्म को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की है. ट्रेलर को मिल रहे प्यार से वह खुश हैं और उम्मीद करती हैं कि दर्शक फिल्म को भी अपना आशीर्वाद देंगे.

महेंद्र यादव ने क्या कहा?

महेंद्र यादव के मुताबिक, फूल कुमारी बहू हमारी एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है, जिसमें भावनाओं, कॉमेडी और ड्रामे का भरपूर मेल देखने को मिलेगा. कहानी में परिवार और रिश्तों से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं, जिनसे दर्शक खुद को जोड़ पाएंगे. उन्होंने ट्रेलर पर मिल रही प्रतिक्रिया को लेकर खुशी जताई और दर्शकों से फिल्म को भी प्यार देने की अपील की.

देव पांडेय ने किया फिल्म का निर्देशन

इस भोजपुरी फिल्म का निर्देशन देव पांडेय ने किया है. फिल्म का निर्माण मंगलम फिल्म्स के बैनर तले किया गया है, जबकि सुर म्यूजिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड इसे प्रस्तुत कर रहा है. फिल्म का संगीत अभिषेक तिवारी ने तैयार किया है. ट्रेलर रिलीज होने के बाद अब दर्शकों की नजर फिल्म की रिलीज डेट पर है.