40 साल के 'बुजुर्ग' ने ट्रेन में मांगी लोअर सीट, लड़की ने किया इनकार; बोली- 500 रुपए दे दो और बैठ जाओ

VIRAL POST: ट्रेन के सफर में लोअर बर्थ को लेकर खींचतान आम बात है, लेकिन एक लड़की ने अपनी सूझबूझ से इस समस्या का अनोखा हल निकाला. राजेंद्र नगर से हावड़ा जा रही इस यात्री की सीट पर एक सहयात्री ने जबरन कब्जा कर लिया था और ऊपर चढ़ने से मना कर रहे थे. लड़की ने बिना बहस किए उन्हें ऐसा ऑफर दिया, जिसे सुनते ही सहयात्री का सारा 'दर्द' गायब हो गया और वे अपनी बर्थ पर लौट गए. यह वाकया सिखाता है कि बिना वजह की मनमानी के आगे झुकने के बजाय लॉजिक के साथ अपनी बातें कैसे कही जाती हैं. 'नींद की रानी' नाम के एक्स (ट्विटर) हैंडल पर एक लड़की ने अपने इसी सफर का एक दिलचस्प और कड़वा अनुभव साझा किया है.

क्या था पूरा मामला?

लड़की राजेंद्र नगर टर्मिनल से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के थर्ड एसी (3rd AC) डिब्बे में सफर कर रही थी. रात के करीब 10 बजे जब ट्रेन खुसरूपुर स्टेशन पर रुकी, तो वह महज दो मिनट के लिए नीचे उतरी. अपना बैग उसने सीट पर ही छोड़ दिया था. लेकिन जब वह वापस लौटी, तो नजारा बदला हुआ था.वहां करीब 40 साल के एक 'अंकल' उसकी सीट पर कब्जा जमाए बैठे थे और लड़की का बैग उठाकर ऊपर की साइड अपर बर्थ पर रख दिया गया था.

अंकल ने बनाया वही पुराना बहाना

लड़की ने शालीनता से पूछा, "अंकल, यह मेरी सीट है. आप यहां क्यों बैठे हैं?" अंकल ने बड़े हक से कहा, "बेटा, मेरी ऊपर की सीट है. तुम वहां चली जाओ." लड़की ने मना किया और अपनी सीट पर जाने को कहा, तो अंकल मजबूरी का बहाना बनाकर बोले, "बेटा, मुझे यहीं बैठने दो. मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता." लड़की ने भी साफ कह दिया कि लड़की होने के नाते उसे भी ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी. आखिर उसने ₹925 खर्च करके आरामदेह सफर के लिए यह सीट बुक की थी, तो वह इसे बिना वजह क्यों छोड़े?

सीट के बदले लड़की ने मांग लिए पैसे

जब अंकल टस से मस होने को तैयार नहीं हुए, तो लड़की ने एक अनोखा 'बिजनेस फॉर्मूला' आजमाया. उसने कहा, "अंकल, अगर आपको वाकई मेरी सीट चाहिए, तो एक काम कीजिए. मेरे टिकट के किराए में से मुझे ₹500 दे दीजिए और यह सीट रख लीजिए." यह सुनते ही अंकल का पारा चढ़ गया. वे गुस्से में बोले, "ये क्या बात हुई बेटा? तुम पैसों के लिए अपनी सीट छोड़ दोगी?"

अंकल का सारा दर्द गायब

लड़की ने बेबाकी से जवाब दिया, "हां अंकल. जब मैंने अपनी पसंद की सीट के लिए पैसे दिए हैं, तो मैं इसे बिना किसी वजह के मुफ्त में क्यों छोड़ूं?" बस, यह सुनते ही अंकल का सारा 'दर्द' गायब हो गया. वे तुरंत उठे और बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपनी ऊपर वाली बर्थ पर जाकर सो गए.



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लड़की का साफ कहना है कि अगर अंकल को सचमुच कोई शारीरिक समस्या होती या वे बहुत बुजुर्ग होते, तो वह इंसानियत के नाते खुशी-खुशी अपनी सीट दे देती. लेकिन बिना किसी ठोस वजह के किसी की सीट पर कब्जा करना और फिर उसी से उम्मीद करना कि वह अपनी सहूलियत छोड़ दे, यह कहां का न्याय है? अपने हक के लिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है, वरना लोग आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाने में देर नहीं करते.



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