शाहरुख खान ने उदयपुर में एक प्राइवेट मैरिज फंक्शन में अपनी मौजूदगी और करिश्मे से यादगार बना दिया. सुपरस्टार इस रिसेप्शन में सिंगर सोनू निगम के साथ शामिल हुए, जहां उन्होंने मेहमानों के साथ जमकर एंजॉय किया. इस शादी फंक्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. स्टेज पर शाहरुख दूल्हे के साथ अपनी ही फिल्म के गानों पर डांस कर रहे हैं.
रिसेप्शन में शाहरुख के स्टेज पर आते ही सभी की निगाहें उन पर टिक गईं. उन्होंने दूल्हा-दुल्हन और मेहमानों के साथ डांस किया, अपने फेमस फिल्मे के डायलॉग्स बोले और शादी के माहौल को पूरी तरह से बॉलीवुड के रंग में रंग दिया. वायरल वीडियो में शाहरुख अपनी फिल्म 'ओम शांति ओम' का आइकॉनिक डायलॉग "इतनी शिद्दत से..." बोलते नजर आ रहे हैं. दूल्हे के साथ उनकी इस मजेदार बातचीत पर मेहमानों ने खूब तालियां बजाईं और उन्हें चीयर किया.
King Shah Rukh Khan performing at a private wedding in Udaipur! 😍 @iamsrk #ShahRukhKhan #SRK #King #TeamShahRukhKhan #Udaipur https://t.co/cD4DAaap5Q— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) November 26, 2026
King Shah Rukh Khan arrived at a private wedding along with Sonu Nigam in Udaipur 😍 @iamsrk #ShahRukhKhan #SRK #TeamShahRukhKhan #King #Udaipur https://t.co/v2LtEoFXBa— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) November 25, 2026
King Shah Rukh Khan recited his famous Om Shanti Om dialogue, Itni Shiddat se at a private wedding in Udaipur 😍 @iamsrk #Udaipur #SRK #King #ShahRukhKhan #KingSRK #TeamShahRukhKhan https://t.co/jaMjeR8wZ5— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) November 25, 2026
[Latest]: King Shah Rukh Khan performing at a private wedding in Udaipur 😍 @iamsrk #ShahRukhKhan #SRK #King #Udaipur #TeamShahRukhKhan https://t.co/PN1lnR2QFf— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) November 25, 2026
इसके अलावा, शाहरुख दूल्हे के साथ अपने हिट गानों पर डांस स्टेप्स भी करते दिखे. इस फंक्शन में शाहरुख खान ने लुंगी पहनकर मंच संभाला और मेहमानों को स्टेज पर बुलाकर फेमस 'लुंगी डांस' पर भी डांस किया. इस प्राइवेट फंक्शन में शिरकत करने के साथ-साथ शाहरुख अपनी अगली फिल्म 'किंग' की तैयारी में भी बिजी हैं. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे. 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
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🔥💥 THE COUNTDOWN JUST GOT LOUDER! 💥🔥 A smoky celebration, electrifying energy and unstoppable madness! ❤️🔥 Team SRK Sangli sets the city ablaze as we mark 1 MONTH TO KING! 👑🔥 The excitement is reaching another level, and the love for our King knows no boundaries! @iamsrk @RedChilliesEnt @justSidAnand #1MonthToKing #King #ShahRukhKhan #TeamShahRukhKhan #Sangli— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) November 24, 2026
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के निर्माता जल्द ही इसके गानों और प्रमोशनल वीडियो को रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर 'किंग' को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की 'Avengers: Doomsday' और 'Dune: Part Three' की 17 दिसंबर 2026 की रिलीज के ठीक एक हफ्ते बाद थिएटर्स में आएगी. शुरुआती बॉक्स ऑफिस अनुमानों के अनुसार, 'Avengers: Doomsday' अपने ओपनिंग वीकेंड में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है, जबकि 'Dune: Part Three' को भी इसके एक्सक्लूसिव IMAX रिलीज की वजह से अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है.
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