शव यात्रा में DJ पर जमकर डांस, श्मशान तक डांस करते पहुंचे लोग, लोगों ने कहा- ये कैसी विदाई है?

Shav Yatra Viral Video: ढोल नहीं...DJ की तेज बीट्स, आंसू नहीं...लोगों के चेहरे पर मुस्कान और कदमों में थिरकन. एक पल के लिए लगेगा जैसे कोई बारात निकल रही हो, लेकिन सच जानकर आप ठिठक जाएंगे. ये बारात नहीं, बल्कि एक अंतिम यात्रा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये जिंदगी का जश्न है या परंपराओं से एकदम अलग नया ट्रेंड?

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क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला? (What is the viral video about?)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन माहौल आम अंतिम यात्रा जैसा नहीं है. यहां DJ बज रहा है, लोग बॉलीवुड गानों पर डांस कर रहे हैं और कुछ लोग कंधे पर अर्थी उठाए आगे बढ़ रहे हैं. सड़क पर फूल बिखरे हैं और माहौल किसी जश्न जैसा लग रहा है.

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बदलती परंपरा या अजीब ट्रेंड? (Changing tradition or strange trend?)

आमतौर पर हिंदू अंतिम संस्कार में शांति और गंभीरता होती है. 'राम नाम सत्य है' के साथ शव यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस वीडियो में celebration of life जैसा ट्रेंड नजर आता है, जहां लोग दुख के बजाय जिंदगी को सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं. कुछ लोग इसे नई सोच बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे परंपराओं के खिलाफ मान रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया (Social media reactions)

इस viral video India पर लोगों की mixed reaction देखने को मिल रहा है. किसी ने लिखा, 'जन्म भी उत्सव, मृत्यु भी उत्सव.' तो किसी ने मजाक में कहा, 'ऐसी लास्ट राइड तो मैं भी डिजर्व करता हूं.' वहीं कुछ यूजर्स ने इसे गलत बताया और कहा कि अंतिम यात्रा में इस तरह का DJ और डांस ठीक नहीं है.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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