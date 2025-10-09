विज्ञापन
विशेष लिंक

पहाड़ी बनाम विदेशी, देसी महिला के आगे ढेर हुई फॉर्नर, Video देख चौड़ा हो जाएगा सीना

वीडियो में देखेंगे कि दो पहाड़ी महिला इस विदेशी महिला को चैलेंज करती है कि वह इस घास को उठाकर दिखाए. जेम्मा चैलेंज स्वीकार करते हुए घास उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हार मान जाती है.

Read Time: 3 mins
Share
पहाड़ी बनाम विदेशी, देसी महिला के आगे ढेर हुई फॉर्नर, Video देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पहाड़ी बनाम विदेशी, देसी महिला के आगे ढेर हुई फॉर्नर, देखें मजेदार Video

उत्तराखंड घूमने आई एक विदेशी पर्यटक चमोली की पहाड़ियों में एक स्थानीय महिला की खेत में मेहनत देखकर शॉक्ड हो गई. जेम्मा कोलेल नाम की इस महिला ने यहां बिताए एक-एक पल का वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया और इसे 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. अपनी पोस्ट में, जेम्मा ने चमोली के बांक के पास एक गांव में भैंसों के लिए घास काट रही दो महिलाओं से  मुलाकात करती दिखती है और बाद में उनके काम को खुद कर देसी अनुभव लेती है. अब सोशल मीडिया पर विदेशी महिला के देसी काम करने का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

विदेशी पर भारी पड़ी देसी महिला 
वीडियो में देखेंगे कि दो पहाड़ी महिला इस विदेशी महिला को चैलेंज करती है कि वह इस घास को उठाकर दिखाए. जेम्मा चैलेंज स्वीकार करते हुए घास उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हार मान जाती है. इसके बाद एक महिला इस घास को उठाने की टेक्निक बताती है और उसे टेंपों में डाल चली जाती है. जेम्मा को ट्रेकिंग के दौरान 20-25 किलो वजन उठाने की आदत है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका वजन 40 किलो से भी ज्यादा है, तो वे दंग रह गईं. अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद, स्थानीय महिला ने उसे आसानी से उठा लिया और अपनी ताकत, तकनीक और संतुलन से विदेशी महिला को शॉक्ड कर दिया.

देखें Video:
 

लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स 
जेम्मा ने महिला की क्षमता की तारीफ की और मजाकिया लहजे में कहा, 'विदेशी बनाम पहाड़ी लोग - कोई कंपटीशन ही नहीं'. यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों को छू रहा है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'मेरी मां भी ऐसा करती थीं, मुझे आज भी वो दिन याद हैं, ऐसे सीन हमें याद दिलाते हैं कि पहाड़ी महिलाएं कितनी मजबूत और मेहनती होती हैं'. एक और ने लिखा, 'यह उनके लिए रोज का काम है और हमें पहाड़ी होने पर गर्व है'. तीसरा यूजर लिखता है, 'महिलाएं हिमालयी परिवारों की असली रीढ़ हैं, पुरुष नौकरी की तलाश में शहरों में जाते हैं, लेकिन बच्चों और मवेशियों को पालने का कठिन परिश्रम उन्हें ही करना पड़ता है'.

यह भी पढ़ें: बिहार के जयनगर से दिखीं हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां! वायरल Video देख लोगों को नहीं हो रहा यकीन

कमर दर्द का इलाज करने के लिए महिला ने निगल लिए 8 जिंदा मेंढक, फिर जो हुआ, जानकर उड़ जाएंगे होश

8 घंटे बाद जॉब से लौटी मां को देखते ही नन्हे बच्चे ने किया कुछ ऐसा, Video ने हर किसी को रुला दिया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Foreigners Vs Pahadi, Foreigners Viral Video, Woman Lifts 40 Kg Grass Bundle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com