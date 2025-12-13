केरल निकाय चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं. बीजेपी ने खाता खोल लिया है. शोरानूर गरनपालिका वार्ड में बीजेपी उम्‍मीदवार ने 108 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. वोटों की गिनती 244 केंद्रों और 14 जिला समाहरणालयों में जारी है. दो चरणों में हुए केरल निकाय चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है. दोनों चरणों में कुल 73.69 प्रतिशत वोटिंग हुई. इस साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में 1995 के बाद से सबसे अधिक मतदान हुआ है. केरल में 1995 में पहली बार निकाय चुनाव हुए थे. दोनों चरणों में राज्यभर के वार्ड में चुनाव लड़ रहे 75,632 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए 2,86,62,712 मतदाता पात्र हैं. इन नतीजों से केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की भविष्य की दिशा तय होगी. निर्वाचित पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगा. नगर निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगा.

Kerala local body Election Result LIVE Update...