तिरुवनंतपुरम:

केरल निकाय चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं. बीजेपी ने खाता खोल लिया है. शोरानूर गरनपालिका वार्ड में बीजेपी उम्‍मीदवार ने 108 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. वोटों की गिनती 244 केंद्रों और 14 जिला समाहरणालयों में जारी है. दो चरणों में हुए केरल निकाय चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है. दोनों चरणों में कुल 73.69 प्रतिशत वोटिंग हुई. इस साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में 1995 के बाद से सबसे अधिक मतदान हुआ है. केरल में 1995 में पहली बार निकाय चुनाव हुए थे. दोनों चरणों में राज्यभर के वार्ड में चुनाव लड़ रहे 75,632 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए 2,86,62,712 मतदाता पात्र हैं. इन नतीजों से केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की भविष्य की दिशा तय होगी. निर्वाचित पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगा. नगर निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगा. 

Kerala local body Election Result LIVE Update...

Dec 13, 2025 09:57 (IST)
केरल में वोटों की गिनती जारी, जानें ताजा अपडेट

Dec 13, 2025 09:40 (IST)
Cherthala Municipality: चेरथला नगरपालिका में एलडीएफ ने शानदार प्रदर्शन

चेरथला नगरपालिका में एलडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच और यूडीएफ के एक उम्मीदवार को जीत दिलाई. वहीं, थलस्सेरी नगरपालिका में एसडीपीआई ने चुनाव में अपना खाता खोल लिया है. चक्का में एलडीएफ के पूर्व नगर निगम मेयर के. श्रीकुमार आगे चल रहे हैं और एक बार फिर पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं.

Dec 13, 2025 09:24 (IST)
कोझिकोड कुट्टिचिरा से फातिमा थाहिलिया ने बनाई बढ़त

थलस्सेरी नगरपालिका से एसडीपीआई ने चुनाव में अपना खाता खोला है. वहीं कोझिकोड कुट्टिचिरा से यूथ लीग की राज्य सचिव फातिमा थाहिलिया फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं. कोझिकोड मरुथोनकारा ग्राम पंचायत से एलडीएफ उम्मीदवार रविंद्रन ने तीसरे वार्ड में 202 वोटों से जीत हासिल की है.

Dec 13, 2025 09:22 (IST)
Kerala Election Poll Result: शोरानूर नगरपालिका से बीजेपी ने खाता खोला

केरल नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने खाता खोल लिया है. शोरानूर गरनपालिका वार्ड में बीजेपी उम्‍मीदवार ने 108 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. 

Dec 13, 2025 08:19 (IST)
Kerala Election Vote Counting LIVE: केरल निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू

केरल निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है. मतगणना के लिए 244 केंद्र बनाए गए हैं, जिनके बाहर काफी संख्‍या में लोग पहुंचे हैं. कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे. 

Dec 13, 2025 08:06 (IST)
Kerala Election Vote Counting: बीजेपी के लिए ये चुनाव क्‍यों खास

केरल निकाय चुनाव को इस बार बीजेपी ने बेहद गंभीरता से लिया है. बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने स्थानीय निकाय चुनावों में इस बार शहरी क्षेत्रों पर खासतौर पर फोकस किया गया. लोकसभा चुनावों में मिली जीत और केंद्र सरकार की योजनाओं की लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए, गठबंधन का लक्ष्य तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर जैसे प्रमुख निगमों पर कब्जा जमाना और नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना है. गठबंधन इस बार केरल के लगभग 90% सीटों पर चुनाव लड़ा, जो स्थानीय निकाय चुनावों में इसकी अब तक का सबसा बड़ा नंबर है. 

Dec 13, 2025 08:01 (IST)
Kerala local body Election Result: पिछले चुनाव में क्‍या थी स्थिति

Dec 13, 2025 08:00 (IST)
दो करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डाला

केरल निर्वाचन आयोग के अनुसार, दोनों चरणों में राज्यभर के वार्ड में चुनाव लड़ रहे 75,632 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए 2,86,62,712 मतदाता पात्र थे. वोटों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू होगी. चुनाव में दो करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डाला था. 

Dec 13, 2025 07:58 (IST)
Kerala local body Election Result: 1995 के बाद सबसे ज्‍यादा मतदान प्रतिशत

केरल के निकाय चुनाव के नतीजों से केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की भविष्य की दिशा तय होगी. बृहस्पतिवार को राज्य चुनाव आयुक्त ए शाहजहां ने कहा था कि इस साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में 1995 के बाद से सबसे अधिक मतदान हुआ है. केरल में 1995 में पहली बार निकाय चुनाव हुए थे. ऐसे में अब सबकी निगाहें परिणम पर टिकी हुई हैं. 

