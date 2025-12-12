शोले में सबसे महंगे एक्टर थे धर्मेंद्र, ली थी इतने लाख फीस, एक एक्टर ने तो सिर्फ 12 हजार में किया था काम

1975 में आई शोले का कौन दीवाना नहीं है. इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला था. फिल्म के 50 साल पूरे होने पर इसे एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है. शोले को 50 साल बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में देखने का मौका ऑडियंस को मिलने वाला है. ओटीटी पर तो लोग इस फिल्म को देखते रहते हैं मगर इस बार दोबारा सिनेमाघरों में देखने का मौका मिलेगा. फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन और संजीव कुमार समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इन सभी को फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस मिली थी आइए आपको बताते हैं.

स्टारकास्ट को मिली थी इतनी फीस

शोले के लिए धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा फीस मिली थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 3 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी.धर्मेंद्र फिल्म के सबसे महंगे एक्टर थे. उन्होंने अपने रोल के लिए 1.5 लाख रुपये फीस मिली थी. धर्मेंद्र के बाद सबसे ज्यादा फीस संजीव कुमार को मिली थी. उन्हें फिल्म के लिए 1.25 लाख मिले थे. अमिताभ बच्चन फिल्म के सेकंड लीड थे फिर भी उनसे ज्यादा फीस संजीव कुमार को मिली थी.

अमिताभ बच्चन को मिले थे इतने लाख

रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को शोले के लिए 1 लाख रुपये मिले थे.हेमा मालिनी को बसंती के रोल के लिए 75 हजार और जया बच्चन को 35 हजार मिले थे. अमजद खान को गब्बर के किरदार के लिए 50 हजार फीस मिली थी. सांबा का रोल निभाने वाले मैक मोहन को 12 हजार, कालिया का रोल निभाने वाले विजू खोटे को 10 हजार और इमाम साहब का रोल निभाने वाले एके हंगल को उनके रोल के लिए सिर्फ 8 हजार रुपये मिले थे. शोले की री-रिलीज के बाद इन सभी सितारों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा. इस स्टारकास्ट में से कई एक्टर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं.