IND vs PAK U19 LIVE Streaming: पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटेंगे वैभव सूर्यवंशी! जानें कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव

India U19 vs Pakistan U19 LIVE Telecast: भारत और पाकिस्तान के एशिया कप 2026 अंडर-19 का मुकाबला खेला जाना है. रविवार को होने वाले इस मुकाबले में फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी.

India vs Pakistan LIVE Streaming, ACC U19 Asia Cup 2025: कब और कहां देखें भारत-पाकिस्तान का मैच लाइव
  • भारत अंडर-19 टीम ने यूएई को 234 रनों से हराकर एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 का सफल आगाज किया था.
  • पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने मलेशिया को 297 रनों से हराते हुए ग्रुप स्टेज में मजबूत प्रदर्शन किया है.
  • भारत-पाकिस्तान मैच 14 दिसंबर को दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा.
India vs Pakistan U19 LIVE Telecast: संयुक्त अरब अमीरात को हराने के बाद भारतीय अंडर-19 टीम की नजरें अब पाकिस्तान को पटखनी देने की होगी. भारत-पाकिस्तान रविवार को दुबई में एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 के दूसरे ग्रुप स्टेज मैच में आमने-सामने होंगे. भारत ने शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी के करियर की सर्वश्रेष्ठ 171 रन की पारी की मदद से यूएई के खिलाफ 433 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था. इसके बाद उन्होंने यूएई को 234 रनों से रौंदते हुए जीत से टूर्नामेंट का आगाज किया. दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसने मलेशिया के खिलाफ अपना ग्रुप स्टेज का अभियान का आगाज किया था.  पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने नाबाद 177 की पारी खेली. पाकिस्तान से इसके चलते 50 ओवर में 345 रन बनाने में सफल रही और उसने मलेशिया को 297 रनों से हरा दिया. पाकिस्तान की कोशिश भी भारत के खिलाफ अपने जीत के सिलसिले को जारी रखने का होगा. ग्रुप में मौजूद भारत और पाकिस्तान प्वॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में हैं. पाकिस्तान पहले स्थान पर है और उसका नेट रन रेट +5.940 का है, जबकि भारत का रन रेट +4.680 का है.

भारत-पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप कब होगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप वनडे मुकाबला 14 दिसंबर रविवार को सुबह 10.30 बजे से खेला जाएगा.

कहां होगा मुकाबला?

भारत अंडर-19 बनाम और पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप वनडे 2025 मैच दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में होगा.

कहा होगा लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप वनडे 2025 मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और सोनीलिव पर स्ट्रीम किया जाएगा.

ऐसी हैं दोनों टीमें

पाकिस्तान U19 टीम: उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसन, हमजा जहूर (विकेटकीपर), मोहम्मद सय्याम, अली हसन बलूच, डेनियल अली खान, समीर मिन्हास, अली रजा, मोमिन कमर, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शायान, नकाब शफीक, अहमद हुसैन

भारत U19 टीम: वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन, नमन पुष्पक, वेदांत त्रिवेदी, किशन कुमार सिंह, आरोन जॉर्ज, युवराज गोहिल.

