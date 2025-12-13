विज्ञापन
1 hour ago

Lionel Messi Arrives In Kolkata: देश के फुटबॉल प्रेमियों का इंतजार समाप्त हो चुका है. अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) भारत दौरे पर आ चुके हैं. बीते देर रात उनका विमान कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा. इस दौरान भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे. मेस्सी के कोलकाता पहुंचते ही उनके बहुचर्चित भारत दौरे की आधिकारिक शुरुआत हो गई है. 

कोलकाता में मेस्सी का संभावित कार्यक्रम- 

सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक: वीआईपी से मुलाकात

सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक: 70 फीट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल उद्घाटन

सुबह 11:15 बजे: युवा भारती क्रीड़ांगन के लिए प्रस्थान. शाहरुख खान और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां मौजूग रहेंगे. 

दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच, अभिनंदन समारोह. 

दोपहर 2 बजे: हैदराबाद के लिए प्रस्थान. 

Dec 13, 2025 08:48 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: मेस्सी का आज का कार्यक्रम

अगले 3 दिनों तक मेस्सी भारत में रहेंगे. शनिवार यानी का समय वह अधिकांश तौर पर कोलकाता में ही बिताएंगे. शाम को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे. कोलकाता में उनका संभावित कार्यक्रम इस प्रकार है- 

Dec 13, 2025 07:46 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: मेस्सी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका, मगर देने होंगे 9.95 लाख रुपये

मेस्सी से निजी तौर पर मिलने, उनके साथ फोटो खिंचवाने, भोजन करने और उनकी हस्ताक्षरित जर्सी पाने के लिए प्रति व्यक्ति को 9.95 लाख रुपये खर्च करने होंगे. 

Dec 13, 2025 07:13 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: फैशन शो में भी हिस्सा लेंगे मेस्सी

यही नहीं मेस्सी मुंबई में होने वाले फैशन शो में भी करीब 45 मिनट तक हिस्सा लेंगे. यहां इनके साथ लुई सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी फैशन शो का रुतबा बढ़ाएंगे.  

Dec 13, 2025 07:08 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे लियोनेल मेस्सी

अपने इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान लियोनेल मेस्सी अपने मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों, बॉलीवुड हस्तियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निर्धारित बैठक में शामिल होंगे. 

Dec 13, 2025 07:03 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: इन 4 शहरों को विजिट करेंगे मेस्सी

2025 भारत दौरे पर लियोनेल मेस्सी कुल 4 शहरों में विजिट करेंगे. जिसमें कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का नाम शामिल है.

Dec 13, 2025 07:00 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: 2025 दौरे पर जलवा नहीं बिखेरेंगे मेस्सी

हालांकि, इस बार मेस्सी भारत दौरे पर कोई मैच नहीं खेलने वाले हैं. मेस्सी का 2025 दौरा पूरी तरह से प्रचार और व्यावसायिक रूप से आयोजित कार्यक्रम है. 

Dec 13, 2025 06:58 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: पिछले दौरे पर मेस्सी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में दिखाया था जलवा

भारत के पिछले दौरे पर लियोनेल मेस्सी का जादू देखने को मिला था. उस दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में फीफा मैत्री मैच में अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 1-0 से शिकस्त दी थी. 

Dec 13, 2025 06:55 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: एयरपोर्ट से सीधे होटल चले गए मेस्सी

एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मेस्सी सीधे अपने होटल चले गए. यहां भी होटल के बाहर उनके चाहने वालों की भिड़ लगी रही. हर कोई बस एक बार उनका झलक पाना चाहता था.

Dec 13, 2025 06:49 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: फैंस ने जोरदार तरीके से किया स्वागत

लियोनेल मेस्सी जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे. वहां पहले से ही तैनात उनके चाहने वालों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Dec 13, 2025 06:41 (IST)
Lionel Messi India Tour LIVE: करीब 14 साल बाद भारत दौरे पर आए हैं लियोनेल मेस्सी

2025 से पहले लियोनेल मेस्सी करीब 14 साल पहले यानी कि साल 2011 में भारत दौरे पर आए थे. उस दौरान भी फैंस ने इनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया था. 

