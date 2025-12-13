Lionel Messi Arrives In Kolkata: देश के फुटबॉल प्रेमियों का इंतजार समाप्त हो चुका है. अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) भारत दौरे पर आ चुके हैं. बीते देर रात उनका विमान कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा. इस दौरान भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे. मेस्सी के कोलकाता पहुंचते ही उनके बहुचर्चित भारत दौरे की आधिकारिक शुरुआत हो गई है.

कोलकाता में मेस्सी का संभावित कार्यक्रम-

सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक: वीआईपी से मुलाकात

सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक: 70 फीट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल उद्घाटन

सुबह 11:15 बजे: युवा भारती क्रीड़ांगन के लिए प्रस्थान. शाहरुख खान और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां मौजूग रहेंगे.

दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच, अभिनंदन समारोह.

दोपहर 2 बजे: हैदराबाद के लिए प्रस्थान.