Virat Kohli V/S Lionel Messi: फुटबॉल और क्रिकेट के वैश्विक बाजार की स्थिति के बीच बहुत ही ज्यादा अंतर है. और यह अंतर खेल के दिग्गज सितारों के बीच कमाई के अंतर में भी साफ झलकता है

Lionel Messi V/S Virat Kohli: कोहली और मेसी की सालाना कमाई में जमीन-आसमान का अंतर, जानें दोनों सितारों के प्रति विज्ञापन, पोस्ट फीस
Lionel Messi: भारत के दौरे में पहले दिन मेसी को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिला

फुटबॉल इतिहास के संभवत: सर्वकालिक सबसे बड़े सितार ने पहली बार शुक्रवार किसी भारतीय स्टेडियम में प्रवेश किया, तो उन्हें यह एहसास जरूर हो गया होगा यहां उनके और खेल को लेकर कितनी दीवानगी है. एक बार को सकता है कि कोलकाता जैसे शहर विशेष में यह दीवानी एक बार को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक विराट कोहली से भी ज्यादा हो. वैसे जहां मेसी अर्जेंटीना में अपने देश के बड़े महानायक हैं, तो कुछ ऐसा ही विराट कोहली के बारे में कहा जा सकता है. मेसी के भारत दौरे में वह विराट कोहली से भी मिलेंगी. और जब विराट का नाम चर्चा में आया, तो फैंस ने इन दोनों को लेकर तुलना भी करनी शुरू कर दी. वैसे एक तरह से यह तुलना दोनों खेलों की वैश्विक स्थिति को देखते हुए बेमानी ही है, लेकिन फैंस तो फैंस ही होते हैं. चलिए इन दोनों की बहुत ही खास बातों के बारे में जान लीजिए. 

 लियोनेल मेसी की सलाना कमाई कई गुना ज्यादा

विराट कोहली: पूर्व कप्तान को बीसीसीआई से ए + ग्रेड के तहत अभी तक हर साल 7-8 करोड़ रुपये मिलते हैं, तो आईपीएल से 17 करोड़. वहीं कोहली के हिस्से में हर साल 90-100 करोड़ रुपये विज्ञापन से आते हैं. 

लियोनेल मेसी: अर्जेंटीनाई दिग्गज को इंटर मिलान क्लब से सालाना करीब 60 मिलियन डॉलर सैलरी मिलती है. यह भारतीय रुपये में करीब 498 करोड़ रुपये बैठती है. वहीं,मेसी विज्ञापन से हर साल 70-75 मिलियन डॉलर यानी करीब 580-620 करोड़ रुपये कमाते हैं. ऐसे में मेसी हर साल करीब 1100-1120 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं. और उनके और विराट के बीच सालना कमाई का अंतर करीब 950-970 करोड़ रुपये है.

दोनों की प्रति विज्ञापन कमाई

विराट कोहली: विराट कोहली के पास विज्ञापनों की भरमार हैं. इसमें कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं. और कोहली हर विज्ञापन के लिए सालाना 7.5-10 करोड़ रुपये फीस वसूलते हैं. 

लियोनेल मेसी: मेसी के साथ प्रसिद्ध खेल उत्पाद कंपनी एडिडास के साथ जीवन पर्यन्त करार है. और इसके लिए एक यही कंपनी मेसी को हर साल करीब 20 मिलियन डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में 165 करोड़ रुपये चुकाती है. मेसी की विज्ञापनों से होने वाली सालाना कमाई करीब 50-70 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 412-575 करोड़ रुपये सालाना है. वहीं,एडिडास जैसे बड़ी कंपनी के लिए प्रति विज्ञापन+प्रचार अभियान को मिलाकर मेसी करीब प्रति विज्ञापन सौ करोड़ रुपये वसूलते हैं. 

दोनों के बीच विज्ञापन दर का अंतर: लियोनेल मेसी जहां प्रति विज्ञापन 90-150 करोड़ रुपये वसूलते हैं, तो कोहली 7.5-10  करोड़ वसूलते हैं. और इस मामले में दोनों का अंतर करीब सौ से 135 करोड़ रुपये का है.

दोनों की प्रति इंस्टाग्राम पोस्ट फीस

विराट कोहली: भारतीय पूर्व कप्तान इंस्टाग्राम पर प्रति पोस्ट के लिए करीब 12 करोड़ रुपये फीस वसूलते हैं और यह दुनिया के किसी भी क्रिकेटर की प्रति इंस्टा पोस्ट सबसे ज्यादा फीस है

लियोनेल मेसी: वहीं, लियोनल मेसी प्रति इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 2.6 से 5 मिलियन प्रति पोस्ट फीस वसूलते हैं. भारतीय रकम में यह 21 से 25 करोड़ रुपये बैठती है. 

दोनों के बीच अंतर: इंस्टाग्राम प्रति पोस्ट रेट में दोनों के बीच कमाई का अंतर करीब 15 से 25 करोड़ रुपये का है
 

