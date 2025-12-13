MGNREGA Yojana: पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कैसे करना होगा आवेदन, 125 दिन काम के कितने पैसे मिलेंगे?

How to Apply MGNREGA Yojana or Pujya Bapu Gramin Rojgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने मनरेगा (MGNREGA) यानी महात्‍मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी (PBNREGA) योजना रखने का फैसला लिया है. साथ ही 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करने का फैसला लिया है. यानी ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद लोगों को अब कम से कम 100 दिन की बजाय 125 दिन का काम मिलेगा. संसद में पेश होने के बाद ये अहम बदलाव लागू होंगे. हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें आवेदन करने का तरीका पहले जैसा ही आसान रहेगा.

मनरेगा योजना जो अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहलाएगी, उसके लिए आवेदन कैसे करें, कौन आवेदन कर सकता है, इसके क्‍या-क्‍या फायदे हैं... ये सब हम बताने जा रहे हैं.

कौन कर सकते हैं आवेदन? (Eligibility for MGNREGA scheme)

पूज्‍य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कुछ मानदंड सेट किए गए हैं, जिसे पूरा करने वाला कोई महिला या पुरुष रोजगार पाने के लिए आवेदन कर सकता है. ये योजना उन लोगों के लिए है जो बेरोजगार है और मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं. इसमें गांव के किसी भी गरीब परिवार के सभी वयस्क सदस्य आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने वाला व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है

केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही योजना का लाभ मिल सकता है.

आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए.

इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास जॉब कार्ड (Job Card) होना जरूरी है, जो कि ग्राम पंचायत में रजिस्‍ट्रेशन करवा कर बनवाया जा सकता है.

कौन-से दस्तावेज जरूरी (Documents required for MGNREGA scheme)

आधार कार्ड (Aadhar Card)

राशन कार्ड (Ration Card)

जॉब कार्ड (NREGA Job Card)

निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)

बैंक खाता पासबुक (Bank Account Passbook)

पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo)

इस योजना के लिए कैसे करें आवेदन? (How to apply for MGNREGA scheme?)

इस योजना के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. पहले ऑफलाइन आवेदन (Offline application for MGNREGA scheme) के लिए स्‍टेप बाय स्‍टेप तरीका जान लीजिए.

Step 1: आपको सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत में आवेदन करना होता है. Step 2: आवेदक को परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम, उनकी उम्र और पता दर्ज करवाना होगा. Step 3: कम पढ़े-लिखे लोग मौखिक रूप से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसे बाद में फॉर्म या सादे कागज पर जमा करवाया जाएगा. Step 4: इसके बाद ग्राम पंचायत आपके आवेदन की जांच करता है और पात्रता, डॉक्‍युमेंट वगैरह सुनिश्चित करता है. Step 5: आवेदन सही हुआ तो ग्राम पंचायत से 15 दिनों के भीतर आपके लिए जॉब कार्ड जारी किया जाता है. Step 6: जॉब कार्ड में आवेदक परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की फोटो और जानकारी भी होती है.

अब ऑनलाइन आवेदन का तरीका जान लीजिए (online application for MGNREGA scheme)

Step 1: सबसे पहले आपको मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट https://nrega.nic.in पर जाना है. (योजना का नाम बदलने के बाद वेबसाइट चेंज भी हो सकती है.) Step 2: वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Job Card Registration' या 'Apply for Job Card' के ऑप्‍शन पर क्लिक करना है. Step 3: इसमें आपको न्‍यू रजिस्‍ट्रेशन करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना है. Step 4: अब आपको जरूरी डिटेल भरते हुए आवेदन करना होता है. Step 5: फिर आपको अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड करने है. Step 6: सारी जानकारी भरने के बाद आपको Submit पर क्लिक करना है. Step 7: सफलतापूर्वक आवेदन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा.

अब ग्राम पंचायत द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी और आवेदन स्वीकार होने के 15 दिनों के अंदर जॉब कार्ड जारी किया जाएगा.

रोजगार गारंटी योजना का स्टेटस कैसे चेक करें? (How to check the status of MGNREGA scheme?)

आधिकारिक वेबसाइट https://nrega.nic.in पर जाएं. योजना के नाम पर ये वेबसाइट आने वाले समय में चेंज हो सकती है.

यहां आपको Track Job Card Status के विकल्प पर क्लिक करना है.

एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना Reference Number दर्ज करना है.

यहां नीचे दिए गए Track बटन पर क्लिक करने पर आपका जॉब कार्ड स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा.

कैसे डाउनलोड करें जॉब कार्ड? (How to download NREGA job card?)

आपको फिर से आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.

यहां आपको Download Job Card विकल्प पर क्लिक करना है.

इसके बाद Download Using के ऑप्शन चुनना है.

यहां आपको Reference Number या Job Card Number डालना है.

नंबर डालने के बाद आपको Download बटन पर क्लिक कर देना है.

इतना करते ही आपका जॉब कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप प्रिंट करा सकते हैं या फिर अपने फोन में सेव रख सकते हैं.

ग्रामीणों को क्‍या-क्‍या फायदे होंगे? (Benefits of Scheme)

पूज्‍य बापू रोजगार गारंटी योजना के तहत गरीब ग्रामीण परिवार के सदस्यों को हर साल 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाएगी.आवेदन के लगभग 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा. योजना के तहत सड़क निर्माण, जल संरक्षण, तालाब खुदाई और पौधरोपण जैसे काम करवाए जाएंगे.

इसके तहत तय मजदूरी सीधे आवेदक के बैंक या डाकघर खाते में जमा करवाई जाएगी. मजदूरों को निश्चित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है. जो मजदूर काम की जगह से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं, उन्‍हें आने-जाने और खाने-पीने के लिए भत्ता दिया जाता है. एक और खास बात कि इस योजना में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समझा जाता है और बराबर मजदूरी दी जाती है.

इस योजना के तहत गांव में रह रहे लोगों को उनके ही इलाके में रोजगार मिल जाता है, जिससे शहरों की ओर पलायन पर रोक लगती है.

