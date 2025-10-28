विज्ञापन
विदेशी महिला भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाते हुए देने लगी ऐसे एक्सप्रेशन,मॉल में लग गई भीड़!लोग बोले-भउजी को रोको

Foreign Girl Bhojpuri Dance: भोजपुरी बीट्स पर विदेशी महिला का डांस लोगों के दिलों में उतर गया. इन दिनों एक विदेशी महिला का डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह भोजपुरी गाने पर जबरदस्त ठुमके लगाती नजर आ रही है.

भोजपुरी गाने पर इस तरह थिरकी विदेशी महिला, एक्सप्रेशन देख लोगों ने कहा- बस करो दीदी

Bhojpuri dance viral video: भोजपुरी गानों की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ बिहार-यूपी तक सीमित नहीं रही...अब इसकी धुनें विदेशों में भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रही हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विदेशी महिला का धमाकेदार डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भोजपुरी गाने पर जबरदस्त ठुमके लगाती नजर आ रही है. वीडियो किसी मॉल का है और जैसे ही गाना बजा, महिला ने पूरा माहौल संभाल लिया...उसके एनर्जी भरे मूव्स देखकर लोग पलभर में खड़े होकर ताली पीटने लगे.

भीड़ हुई मंत्रमुग्ध, डांस ने जीत लिया इंटरनेट (foreign woman Bhojpuri song dance)

वीडियो में साफ दिखता है कि महिला ने भोजपुरी गाने की बीट्स पर बिल्कुल देसी स्टाइल में डांस किया. उसके एक्सप्रेशन, स्टेप्स और कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था जैसे वो खुद भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा हो. कुछ ही मिनटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर लाखों लोग इसे शेयर कर रहे हैं.

भोजपुरी का ग्लोबल असर, लोग बोले- अब तो विदेशों में भी छा गया देसी बीट (viral desi dance)

यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में महिला की तारीफों के पुल बांध दिए. एक यूजर ने लिखा, 'भोजपुरी बीट्स का जादू अब विदेशियों पर भी चल गया.' दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'अब अगला पवन सिंह फीचर इन्हीं के साथ करना चाहिए.' तीसरे ने लिखा, 'इस महिला ने तो भोजपुरी डांस को ग्लोबल बना दिया.' लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ डांस नहीं, बल्कि 'संस्कृति का कनेक्शन' है, जो अब दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है.

