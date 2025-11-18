दिल्ली ब्लास्ट से पहले आत्मघाती हमलावर उमर का बनाया वीडियो आया सामने

Delhi Blast Suicide Bomber Video: दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत करता नजर आया है. इस वीडियो में वो कह रहा है कि आत्मघाती हमले को कई तरह के भ्रम हैं. जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो किसी निश्चित जगह पर निश्चित टाइम पर मरने जा रहा है...

उमर ने कहा, सुसाइड बांबिंग को लेकर कई तरह के भ्रम हैं. यह इस्लाम में काफी जानी पहचानी बात है. इसके खिलाफ कई तरह की बहस भी होती रही हैं. वो दूसरों को भी इसके लिए आगे आने की बात कर रहा है. हालांकि ये वीडियो कहां से आया है और किसने ये वीडियो जारी किया है, इसकी जानकारी नहीं मिली है.

