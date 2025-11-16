Gym ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन...पढ़कर लोगों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल

Funny Workout Routine: कभी आपने किसी नोटबुक में ऐसे मजेदार स्पेलिंग देखे हैं, जिनको पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएं? सोशल मीडिया पर आजकल एक जिम ट्रेनर के हाथ से लिखी वर्कआउट रूटीन लिस्ट तहलका मचा रही है. पहली नजर में लगता है, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही नजर 'Cardeo', 'Soldier' और 'Funcshional' पर जाती है, आप समझ जाते हैं कि ये कंटेंट तो मनोरंजन की 'हाउसफुल' डोज है.

ये भी पढ़ें:- दुपट्टे से आंटियो ने किया ऐसा वर्कआउट कि इंटरनेट भी हिल गया

अशोक की लिस्ट में क्या-क्या था? स्पेलिंग का 'मसाला मनोरंजन' (funny workout routine)

हर दिन अलग मसल ग्रुप्स...Monday Legs & Back, Tuesday Cardeo, Wednesday Bicep & Soldier सब एकदम फिटनेस-फ्रेंडली, लेकिन हंगामा तो स्पेलिंग्स की वजह से हुआ.

Gym Trainer - Jim Trener

Cardio - Cardeo

Shoulder - Soldier

Functional - Funcshional

सोशल मीडिया पर लोग इन स्पेलिंग्स पर टूट पड़े. किसी ने बॉबी देओल की Soldier का पोस्टर लगा दिया, तो किसी ने लिखा, 'Tuesday को कार क्यों मांग रहा है भाई?' एक ने तो नाम तक बदल दिया, 'His name is ASHOCK.'

ये भी पढ़ें:- मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी...ट्रेडमिल पर डॉगी ने किया ऐसा वर्कआउट, देख लोग बोले- ये है डोगेश भाई का स्वैग

लोगों का रिएक्शन (gym trainer Ashok)

जहां एक तरफ लोग हंस-हंसकर बेहाल थे, वहीं कुछ यूजर्स ने कहा, 'English हमारी पहली भाषा नहीं है, मजाक उड़ाना ठीक नहीं.' एक यूजर ने लिखा, 'कम से कम उसने मेहनत करके लिस्ट तो बनाई. कई लोग इतना भी नहीं करते.' यानी, वायरल पोस्ट ने हंसी के साथ-साथ एक छोटी-सी सोशल बहस भी खड़ी कर दी.

फिटनेस एक्सपर्ट्स ने क्या कहा? (Ashok viral workout)

फिटनेस ट्रेनर्स का कहना है कि, 'अशोक की स्प्लिट रूटीन बिगिनर्स के लिए बिल्कुल गलत है.' तो किसी ने कहा, 'मजेदार स्पेलिंग्स से ज्यादा खराब वर्कआउट प्लान. हफ्ते में सिर्फ एक बार मसल ग्रुप ट्रेन करना. कार्डियो को सिर्फ एक दिन दे देना. फुल-बॉडी ट्रेनिंग को इग्नोर करना.'

ये भी पढ़ें:- ChatGPT ने बचाई जान..जिस मर्ज को डॉक्टर भी नहीं पकड़ सके, उस बीमारी को AI ने पकड़ लिया

एक्सपर्ट्स के मुताबिक (Viral gym post)

शुरुआत करने वालों को हफ्ते में 2–3 बार फुल-बॉडी वर्कआउट करना चाहिए.

रोजाना 10,000 स्टेप्स कार्डियो से बेहतर.

अपर-लोअर स्प्लिट शुरुआती लोगों के लिए ज्यादा असरदार.

ये भी पढ़ें:- साड़ी में जिम पहुंचीं 'भाभीजी' ने दिखाया ऐसा दम, पसीना-पसीना हो गए पहलवान