तिल, कद्दू के बीज, अलसी के बीज...कौन से Seeds को किस समय खाना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कब मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

Right Time to eat Seeds: इन दिनों लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सजग हो रहे हैं. इसके चलते वे अपनी डाइट पर सबसे अधिक ध्यान दे रहे हैं. खुद को हेल्दी रखने के लिए लोग तरह-तरह की डाइट फॉलो करते हैं, साथ ही कई हेल्दी चीजों को अपने खानपान में शामिल करते हैं. इन्हीं में से एक हैं सीड्स. तिल, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, चिया सीड्स आदि को खाना इन दिनों ट्रेंड बन चुका है. ये सीड्स आपको फायदा भी पहुंचाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें खाने का सही समय क्या है? या किस बीज को हमें किस टाइम खाना चाहिए? अगर नहीं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट हीरव मेहता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं कि दिन के अलग-अलग समय पर अलग सीड लेने से उनका फायदा कई गुना बढ़ जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

सुबह कौन से सीड्स खाने चाहिए?

न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर भरपूर होता है. इन्हें सुबह लेने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और हार्मोन बैलेंस में भी मदद मिलती है. जिन लोगों को पाचन कमजोर लगता है, खासकर उनके लिए सुबह अलसी के बीज खाना बेहद फायदेमंद हो सकता है.

इससे अलग न्यूट्रिशनिस्ट चिया सीड्स को भी सुबह खाली पेट खाने की सलाह देते हैं. वे बताते हैं, चिया सीड्स पानी सोखकर जेल जैसा बनाते हैं, जिससे पेट देर तक भरा रहता है. सुबह इन बीजों को पानी में सोक्ड कर खाने से या स्मूदी के साथ लेने से ब्लोटिंग कम होती है और दिनभर ओवरईटिंग से बचाव होता है.

कद्दू के बीज (Right time to eat Pumpkin Seeds)

कद्दू के बीज जिंक का बहुत अच्छा स्रोत हैं. ये इम्यूनिटी मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ऑफिस में हल्की भूख लगे तो कुछ पंपकिन सीड खा लेना अच्छा ऑप्शन है.

सनफ्लावर सीड में विटामिन E और हेल्दी फैट होते हैं, जो शरीर की इंफ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट इन्हें भी थोड़ी मात्रा में स्कैन्स के तौर पर खाने की सलाह देते हैं.

तरबूज के बीज (Right time to eat Watermelon Seeds)

तरबूज के बीज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों को आराम देते हैं और थकान कम करते हैं. इन्हें शाम को खाने से दिनभर की थकान काफी हद तक खत्म होती जाती है और आप खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं.

तिल कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं. न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, शाम के समय स्नैक्स में थोड़ी मात्रा में तिल खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर को गर्माहट भी मिलती है.

खसखस (Right time to eat Poppy Seeds)

खसखस में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो शरीर को शांत करता है. इसे रात में लेने से नींद अच्छी आती है और दिमाग रिलैक्स होता है.

सनफ्लावर सीड मेलाटोनिन के उत्पादन को सपोर्ट करते हैं, जो नींद लाने वाला हार्मोन है. ऐसे में आप इन्हें सोने से थोड़ी देर पहले भी खा सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, अगर आप इस तरह अलग-अलग सीड्स को सही समय पर लेना शुरू करेंगे, तो इनके फायदे और भी ज्यादा महसूस होंगे. बस एक बात का ध्यान रखें, सीड हमेशा थोड़ी मात्रा में ही खाएं, क्योंकि ये कैलोरी-डेंस होते हैं. सही मात्रा और सही टाइमिंग से ये आपकी सेहत में कई अच्छे बदलाव कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.