दिल्ली में बारिश के आसार, शिमला जैसी ठंड के बीच नवंबर में भयंकर सर्दी का रिकॉर्ड टूटा, जानें कितना टेंपरेचर

दिल्ली एनसीआर में ठंड ने अभी से रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए हैं. शिमला जितनी ठंड पूरे इलाके को सता रही है. नवंबर में भयंकर सर्दी का 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा. राजधानी में 8.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. 17 नवंबर की सबसे ज्यादा सर्दी ने 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया. भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है.नवंबर में इससे पहले सबसे कम टंपरेचर तीन साल पहले 29 नवंबर को 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

एनसीआर का हाल

नोएडा 11-12 डिग्री

गाजियाबाद:12 डिग्री

गुरुग्राम- 10 डिग्री

मौसम विभाग के मुताबिक, नवंबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान (2023) में 9.2 डिग्री और साल 2024 की बात करें तो 9.5 डिग्री रहा था. निजी मौसम पूर्वानुमान संस्थान स्काईमेट का कहना है कि महेश पलावत ने कहा कि दिल्ली में बारिश के बाद पारा लुढ़कने के आसार हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि जब तक बारिश नहीं होगी तो दिन और तापमान अभी नहीं गिरेगा. बरसात के बाद तापमान में तेजी से गिरावट और ठंड बढ़ने का अनुमान है. अगले कुछ दिनों में राजधानी में हल्की बारिश होने की संभावना है. इससे दिल्ली में सुबह की सर्दी और बढ़ सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सुबह 8.30 बजे नमी का स्तर 92 फीसदी रहा. मौसम विभाग का मानना है कि दिन में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जाएगा.

प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार नहीं



दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण भी लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है. ग्रैप 3 के तहत वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों में छुट्टी घोषित होने के बावजूद प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है.जहांगीरपुरी में 419, वजीरपुर में 410, बवाना में 419, आनंद विहार में 382, अशोक विहार 381, पंजाबी बाग मं 371, रोहिणी में 384 और विवेक विहार में एक्यूआई 396 पहुंच गया है.