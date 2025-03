हजारों फ्लेमिंगो ने नवी मुंबई की करावे वेटलैंड्स को किया गुलाबी, दिलकश नजारे ने लूटा लोगों का दिल

Flamingos paint Mumbai Karave wetlands pink: नवी मुंबई की करावे वेटलैंड्स इन दिनों गुलाबी रंग में रंगी हुई हैं, क्योंकि हजारों ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो प्रवास के लिए यहां पहुंचे हैं. यह खूबसूरत नज़ारा न केवल प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है. इंटरनेट पर इस वीडियो को लोग बार-बार लूप में देखने को मजबूर हो गए.

ये भी पढ़ें:- जंगल में Zebra के जन्म का दुर्लभ नज़ारा, सफारी टूरिस्ट ने कैमरे में कैद किया अद्भुत पल

वेटलैंड्स में हर साल होता है फ्लेमिंगो का वेलकम (flamingos navi mumbai)

हर साल सर्दियों के मौसम में गुजरात और अन्य क्षेत्रों से हजारों फ्लेमिंगो नवी मुंबई के वेटलैंड्स की ओर रुख करते हैं. इसके पीछे का मुख्य कारण यहां की समृद्ध जैव विविधता और कीचड़ भरे इलाके हैं, जो इन पक्षियों के लिए आदर्श भोजन स्थल बनाते हैं. इस साल भी नये साल की शुरुआत के साथ इन खूबसूरत पक्षियों का आगमन हुआ, जिसने पूरे इलाके को एक गुलाबी परिदृश्य में बदल दिया. यह नजारा लोगों को किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा है.

यहां देखें वीडियो

Stunning sights at the Thane Creek Flamingo Sanctuary, where tens of thousands of Greater and Lesser 🦩 migrate to each year. A true ecological marvel in the heart of 🇮🇳's financial capital, Mumbai. HC Wong#WorldWildlifeDay #IncredibleIndia @maha_tourism @incredibleindia pic.twitter.com/sjWoL50onL