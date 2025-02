गजब...सिर घुमाते ही गायब हो जाता है यह उल्लू, देख चकरा जाएगा दिमाग

Owl In Snow : प्रकृति बेहद अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है. ये अक्सर अपने अद्भुत नजारों से सबको हैरान कर देती है. प्रकृति में कई ऐसे जीव भी हैं जो अपने आसपास के वातावरण में घुल-मिल जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एक खास तरह के सफेद उल्लू की सर्दियों में छलावरण (कैमोफ्लाज) करने की कला इतनी अद्भुत है कि वह सिर घुमाते ही या आंखें बंद करते ही गायब हो जाता है. ये पढ़कर आपके जहन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल इस हैरतअंगेज वीडियो को देखकर आपको भी अपनी खुद की ही आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो सकता है. यकीन न हो तो खुद ही देख लीजिए.

सर्दियों में बर्फीला सुरक्षा कवच (Optical illusion viral Video)

सर्दियों के मौसम में जब हर तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है, तब यह उल्लू बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपने सफेद पंखों की वजह से पूरी तरह बर्फ में घुल-मिल सा जाता है. इस कारण शिकारियों और अन्य जीवों के लिए इसे पहचान पाना लगभग असंभव हो जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह उल्लू अपने शरीर के रंग और बनावट के कारण सर्दियों में कुदरती छलावरण कर सकता है. जैसे ही यह अपनी आंखें बंद करता है या सिर घुमाता है, यह पूरी तरह बर्फ के टुकड़े जैसा नजर आता है. एक नजर में तो आप भी धोखा खा जाएंगे.

यहां देखें वीडियो

The winter camouflage of this owl is so effective he has only to turn its head or close its eyes to disappear.pic.twitter.com/Wpq13E5IJm