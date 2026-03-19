फेसमास्क लगाकर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगी कर्मचारी, देखते ही बॉस ने जो कहा, हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक Gen Z कर्मचारी ऑनलाइन मीटिंग के दौरान नीम का फेस पैक लगाए नजर आती है. इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया है और इंटरनेट पर बहस भी छेड़ दी है.

मीटिंग में फेस पैक देख चौंके लोग

वीडियो में कर्मचारी वर्तिका बिष्ट अपनी टीम के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होती हैं. खास बात यह है कि उनके चेहरे पर हरे रंग का नीम फेस मास्क लगा होता है और सिर पर तौलिया बंधा होता है. जैसे ही वह मीटिंग में जुड़ती हैं, बाकी टीम मेंबर्स अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं. हालांकि, माहौल तब दिलचस्प हो जाता है जब उनके बॉस इस पर प्रतिक्रिया देते हैं.

देखें Video:

GenZ Employees are Next Level- This Girl attended an online Office Meeting With Neem Face Mask on 😂🤦‍♀️😂 pic.twitter.com/85qyYzGnsa — Rosy (@rose_k01) March 16, 2026

बॉस का कूल रिएक्शन बना चर्चा का विषय

डांटने या टोकने के बजाय, उनके बॉस नरेश हरवानी इस पर जिज्ञासा दिखाते हैं और फेस पैक के बारे में पूछते हैं. इस पर वर्तिका मजाकिया अंदाज में बताती हैं कि यह नीम का फेस पैक है और उन्हें भी इसे ट्राई करने की सलाह देती हैं. बाद में नरेश हरवानी ने खुद इस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह एक प्रैंक था, जो अनजाने में रिकॉर्ड हो गया और उनकी टीम ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. उन्होंने लिखा कि वीडियो को इंस्टाग्राम पर 70 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यह पूरी तरह एक सामान्य वर्क कॉल का हिस्सा था.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे वर्क फ्रॉम होम के बदलते ट्रेंड का उदाहरण मान रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि Gen Z अब सिर्फ घर से काम नहीं कर रहा, बल्कि काम के माहौल को भी बदल रहा है. वहीं, कुछ लोगों ने इसे गैर-पेशेवर व्यवहार बताया। उनका कहना है कि इस तरह की हरकतें वर्क फ्रॉम होम की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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