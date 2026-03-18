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अब नहीं ‘मॉर्चरी जैसा फील’! रंगीन बेडिंग और फ्लाइट जैसी सर्विस, वंदे भारत स्लीपर की नई झलक देख लोग बोले-वाह!

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. रंगीन बेडिंग, फ्लाइट जैसी फूड सर्विस और प्रीमियम सुविधाओं ने यात्रियों को प्रभावित किया है. वायरल वीडियो में देखें पूरा एक्सपीरियंस.

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अब नहीं ‘मॉर्चरी जैसा फील’! रंगीन बेडिंग और फ्लाइट जैसी सर्विस, वंदे भारत स्लीपर की नई झलक देख लोग बोले-वाह!
अब ट्रेन नहीं, होटल जैसा सफर! वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की नई झलक देख लोग बोले- वाह!

भारतीय रेलवे की नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यात्रियों द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ट्रेन के अंदर की सुविधाएं देखकर लोग काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं. ट्रेन के इंटीरियर से लेकर खाने की सर्विस तक, सब कुछ पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखाई दे रहा है. खासकर बेडिंग और फूड सर्विस ने यात्रियों का ध्यान खींचा है.

‘मॉर्चरी वाला फील' खत्म! अब मिलेगी रंगीन बेडिंग

वायरल वीडियो में एक महिला यात्री ने ट्रेन में मिलने वाली नई बेडिंग दिखाई. वीडियो पर लिखा था- POV: भारतीय रेलवे ने कहा, ‘3 एसी में अब मुर्दाघर जैसी साज-सज्जा नहीं चलेगी'. दरअसल, पहले AC कोच में सफेद चादर और कंबल होने की वजह से कई यात्रियों को माहौल थोड़ा क्लिनिकल या 'मॉर्चरी जैसा' लगता था. लेकिन, अब इस इमेज को बदलने के लिए रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है- रंगीन और आकर्षक डिजाइन वाली बेडशीट, साफ-सुथरा तकिया और कवर, ऊनी कंबल (कवर के साथ), हैंड टॉवल. यह नया लिनन किट अब ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक अनुभव देता है.

अब ट्रेन में ‘फ्लाइट जैसी' फूड सर्विस

एक दूसरे वीडियो में ट्रेन की फूड सर्विस दिखाई गई, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में रेलवे स्टाफ- ग्लव्स, मास्क और हेयरनेट पहने हुए. सील्ड मील बॉक्स सर्व करते हुए. साफ और बंद ट्रॉली के जरिए खाना देते हुए नजर आता है. इसको देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे 'फ्लाइट जैसी सर्विस' बताया.

देखें Video:

हाई-स्पीड और एडवांस फीचर्स से लैस

यह नई ट्रेन, जिसे भारतीय रेल ने लॉन्च किया है, कई एडवांस फीचर्स के साथ आती है.
- उद्घाटन: Narendra Modi द्वारा 17 जनवरी
- रूट: हावड़ा–गुवाहाटी (कामाख्या)
- स्पीड: 180 किमी/घंटा (डिजाइन स्पीड)
- कोच: 16
- क्षमता: 800+ यात्री
- क्लास: 3AC, 2AC, फर्स्ट AC

साथ ही इसमें ‘Kavach' जैसे सेफ्टी सिस्टम और इमरजेंसी टॉक-बैक फीचर भी मौजूद हैं.

क्या है खास बदलाव?
- सफर का अनुभव पहले से ज्यादा लग्जरी
- बेहतर सफाई और हाइजीन
- प्रीमियम बेडिंग
- एयरलाइन जैसी फूड सर्विस

इन बदलावों के बाद यह ट्रेन अब सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि एक आरामदायक एक्सपीरियंस बनती जा रही है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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