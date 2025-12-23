विज्ञापन
पाताललोक में समा गई नहर! लहरों में गुजर रही थीं नावें, अचानक सूख गई नहर, हैरान कर देगा ये Video

Viral Video: श्रॉपशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने इस घटना की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं. इनमें नहर की दो नावें सिंकहोल में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं.

  • ब्रिटेन के श्रॉपशायर में एक नहर में विशाल सिंक होल बनने से नहर का पानी पूरी तरह बाहर निकल गया
  • दो बड़ी नावें सिंक होल में फंस गईं और कई अन्य नावें बिना पानी के नहर में जमी हुई हैं
  • श्रॉपशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने इस घटना को मेजर इंसिडेंट घोषित कर बचाव कार्य किया
ब्रिटेन के काउंटी श्रॉपशायर में एक बड़ी घटना हो गई जब एक नहर में एक विशाल सिंक होल बन गया. इस सिंक होल की वजह से नहर का पूरा पानी बाहर आ गया और नहर से गुजर रही दो नावें गहरी कीचड़ में धंस गईं. कई अन्य नावें भी बिना पानी के नहर में फंसी हुई हैं. CNN की रिपोर्ट के अनुसार आपातकालीन सेवाओं ने इसे "बड़ी घटना" (मेजर इंसिडेंट) घोषित कर दिया है. मौके से सामने आईं तस्वीरें दिखा रही हैं कि असल में ग्राउंड पर हुआ क्या था.

तस्वीरें दिखा रहीं आखिर हुआ क्या था

श्रॉपशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने इस घटना की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं. इनमें नहर की दो नावें सिंकहोल में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं. इन दोनों नावों की लंबाई और चौड़ाई लगभग 50 गुणा 50 मीटर है, जबकि तीसरी नाव सिंकहोल की ढलान पर झुकी हुई है. इन जहाजों का कैनल बोट या नहर जहाज बोलते हैं. ये लंबे जहाज हैं जिन्हें ब्रिटेन की पतली नहरों से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया है. वैसे तो इन नावों का उपयोग माल ढोने के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये नावें तैरते घरों में बदल गई हैं और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए भी उपयोग की जाती हैं.

CNN की रिपोर्ट के अनुसार श्रॉपशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने सोमवार को कहा कि वेल्श सीमा के पास एक ऐतिहासिक बाजार शहर व्हिचचर्च में श्रॉपशायर यूनियन नहर के टूटने के बाद पर बचाव टीमों ने प्रतिक्रिया दी. इस रेस्क्यू सर्विस के क्षेत्र प्रबंधक स्कॉट हर्फोर्ड ने कहा कि सुबह 5.17 बजे एक "मेजर इंसिडेंट" घोषित की गई, लेकिन बाद में स्थिति को "स्थिर" घोषित किया गया. उन्होंने कहा कि खोज और बचाव का काम खत्म हो गया है.

उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रभावित नौकाओं पर किसी व्यक्ति के सवार होने की संभावना नहीं है और किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं है. इनपर लगभग 10 लोग थे और उन्हें पहले ही बचाया जा चुका है.

