नोएडा के 1.5 करोड़ रुपये के फ्लैट की दीवार में शख्स ने पेसिंल ठोककर बनाया छेद, Video से क्वालिटी पर उठे सवाल

नोएडा के एक रेजिडेंट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने 1.5 करोड़ रुपये के अपार्टमेंट की दीवार में एक लकड़ी की पेंसिल से छेद करते नजर आ रहा है. वीडियो में वह दिखाता है कि कैसे एक साधारण हथौड़े की मदद से उसने पेंसिल को दीवार में ठोंका और पेंसिल सीधी अंदर चली गई.

“ड्रिल की ज़रूरत नहीं, पेंसिल से ही छेद हो गया”

वीडियो में शख्स कहते हुए नजर आता है, “ये छेद एक पेंसिल से बनाया गया है. पहले ड्रिल ट्राय की, फिर पेंसिल लगाई और वो सीधे अंदर चली गई. ये वही लकड़ी की पेंसिल है जो हम स्कूल में इस्तेमाल करते थे. दीवार इतनी कमजोर है कि ड्रिल की ज़रूरत नहीं.” इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और लोगों ने बिल्डिंग क्वालिटी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

कमजोर निर्माण या आधुनिक तकनीक?

वीडियो वायरल होते ही कई यूज़र्स ने इस पर अपनी राय दी. कुछ लोगों ने कहा कि इतने महंगे फ्लैट में इतनी कमजोर दीवार होना “धोखा” है. एक यूज़र ने लिखा, “एक करोड़ से ज्यादा का घर खरीदो और दीवार में पेंसिल चली जाए, बहुत बुरा लगता है.” वहीं कुछ अन्य यूज़र्स ने इसे तकनीकी तौर पर सही ठहराया. उन्होंने बताया कि ऐसी दीवारें AAC ब्लॉक्स (Autoclaved Aerated Concrete) से बनी होती हैं, जो non-load-bearing walls होती हैं. इनका इस्तेमाल बिल्डिंग का कुल वज़न कम करने और भूकंप के दौरान स्थिरता बढ़ाने के लिए किया जाता है.

देखें Video:

क्या सच में दीवार कमजोर है या गलतफहमी?

एक यूज़र ने लिखा, “भाई, ये AAC ब्लॉक्स हैं जिनमें एयर पॉकेट्स होते हैं. ये हल्के होते हैं, इसलिए ड्रिल या पेंसिल से आसानी से छेद हो जाता है. ये स्ट्रक्चरल दीवारें नहीं होतीं.” हालांकि, कई लोगों का कहना था कि तकनीकी वजह जो भी हो, इतने महंगे फ्लैट में “मजबूती की फीलिंग” तो होनी ही चाहिए.

वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर अभी भी सवाल

फिलहाल, इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी या दीवार की असली क्वालिटी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है. लेकिन इस क्लिप ने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है, क्या हमारे “प्रीमियम” अपार्टमेंट्स वाकई उतने मजबूत हैं, जितनी उनकी कीमतें बताती हैं?

