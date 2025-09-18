ससुर की मौत पर सबसे ज्यादा रो रही थी बहू, शक हुआ तो खुल गई खौफनाक कहानी

रिश्तों को ये क्या हो रहा है? कहीं पत्नी पति की जान ले रही है तो कहीं मां बच्चे की हत्या कर रही है. ताजा मामला हरियाणा के यमुनानगर का है. यहां पर एक बहू ने अपने पिता जैसे ससुर को प्रेमी के हाथों मरवा दिया, ये बात पुलिस की जांच में सामने आई है. हत्या के पांच दिन बाद पुलिस ने इस मर्डर केस को सॉल्व किया तो सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं. किसी ने सोचा नहीं था कि ससुर की कातिल उसकी ही बहू निकलेगी.

ये भी पढ़ें-शूटर्स का CCTV: दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले हमलावर दिखे थे पेट्रोल पंप पर

बहू ने करवाई ससुर की हत्या

यमुनानगर के कस्बा रादौर में पांच दिन पहले ओमप्रकाश नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी. उनका खून से शो खून से लथपथ शव बाडे में पड़ा मिला था. ससुर की हत्या के बाद आरोपी बहू ही चीख-चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही थी. परिवार ने कहा था कि जब तक हत्यारे नहीं पकड़ा जाता तब तक वह शव को नहीं लेंगे. क्यों कि 25 दिन में उनके परिवार में यह दूसरी हत्या है. पुलिस की जांच में चौंकने वाला सच सामने आया. परिवार भी इस बात से हैरान है कि बहू ने ससुर की हत्या करवाई है.

आरोपी बहू ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप

बता दें कि 20 दिन पहले मृतक ओम प्रकाश के पोते का भी शव पश्चिमी यमुना नहर में तैरता हुआ मिला था. पुलिस को इस मामले में भी बहू पर शक है. अब उससे इस हत्या के बारे में भी पूछताछ की जा रही है. हैरानी की बात यह है कि हत्या की आरोपी बहू पुलिस पर आरोप लगा रही थी कि उनकी मिली भगत की वजह से ही आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. तब जैसे-तैसे पुलिस ने परिवार के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया. लेकिन जब मामले की तफ्तीश की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ. पुलिस जांच में पता चला कि ओमप्रकाश की हत्या को अंजाम देने के पीछे बहु ललिता का हाथ था. उसी ने अपने प्रेमी करतार के साथ मिलकर अपने ससुर की गला रेतकर हत्या की थी.

बहू ललिता और उसका प्रेमी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले बहू ललिता पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही थी. वह मीडिया से भी कह रही थी कि वह पुलिस का वीडियो बनाएं, क्योंकि ये लोग आरोपियों से मिले हैं. लेकिन अब जब पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया है तो बहू ललिता कुछ भी कहने लायक नहीं बची. फिलहाल पुलिस ने ललिता और उसके प्रेमी करतार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है.

ससुर की हत्या की वजह क्या?

ससुर को मौत के घाट उतारने के पीछे की वजह बहू के अवैध रिश्ते का सच पता होना था. पुलिस के मुताबिक, ओम प्रकाश को करतार के साथ उसके रिश्ते का सच पता चल गया था. ललिता यह नहीं चाहती थी कि किसी और को ये बात पता चले. बस इसीलिए उसने ससुर की हत्या की साजिश रच डाली. उसने पहले ससुर को बाड़े में सोने के लिए भेजा और वहीं पर उसका गला रेत दिया. पुलिस अब 20 दिन पहले परिवार में हुई हत्या के मामले में भी ललिता की भूमिका की जांच कर रही है. पुलिस अब ललिता को कोर्ट से रिमांड पर लेने के बाद आगे की पूछताछ करेगी.